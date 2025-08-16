¿Esta modelo puede poner de moda la energía nuclear?

edición general
Isabelle Boemeke, una modelo brasileña que ha posado para marcas como Cult Gaia, comenzó a publicar en las redes sociales como Isodope, un personaje que creó para su labor de defensa de la energía nuclear. “Tienes que ir a ver los residuos, ¿los has visto?”, gritaba Isabelle Boemeke, mientras el viento azotaba su larga trenza oscura y posaba en la costa californiana de San Luis Obispo. Los residuos en cuestión eran las barras de uranio sobrantes de la producción de energía nuclear, que se almacenan en gruesos contenedores de acero y hormigón

The_Ignorator #1 The_Ignorator
Ya lo decía La Polla Records: "Anuncio con maciza y asunto terminao"

Vale que se referían a la mierda que nos cuela la industria alimentaria, pero perfectamente aplicable a la industria nucelar
skaworld #5 skaworld *
#0 #1 #2 #3 #4 Todos sabemos donde va a acabar esto  media
Mangione #6 Mangione
#5 Todo hombre ochentero al ver ese fotograma...  media
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#5 Ni tan mal. A más teta, más tira la carreta.
The_Ignorator #12 The_Ignorator
#8 el problema es la evolución: nosotros no tendremos 3 manos
Tontolculo #18 Tontolculo
#12 dos manos y una boca suman tres :troll:
Edheo #24 Edheo
#18 Por lo visto el problema de la evolución, es que ha tardado con las tres tetas
The_Ignorator #9 The_Ignorator
#5 entonces me pondré la gorra de Obrero Especializado y diré:
"¿Nuclear? Sí, por supuesto"
skaworld #13 skaworld
#9 pero pon el tema tio vago, que ademas... hoy... para mi... es muy muy viernes al fin :-D

youtu.be/k8gWqHeGMG0?si=drmxvTgBKgYc0oDH
The_Ignorator #15 The_Ignorator
#13 sí, me lo estaba escuchando en el PC del curro donde no tengo cuenta de meneame, y en el móvil con cuenta de meneame me da pereza entrar en youtube :-D ese es el nivel de vagancia
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#9 #13 me hago fan hasta de operador nucelar xD
victorjba #10 victorjba
#5 Esto son 2 amigos y uno le dice al otro "Oye ¿a ti te gustan las mujeres con muchas tetas?" "Hombre, si tienen más de 2 me dan un poco de asco" xD
frg #20 frg *
#5 Había pensado algo "limpio y seguro" :-D
The_Ignorator #14 The_Ignorator
#11 también, también....pero aquí está ese puntito de marketing que lo hace especial.

A ver, si tan limpia, segura, barata, eficiente y (yo que se) casta y decente es la energía nuclear ¿por qué iban a necesitar campañas de publicidad en un mundo de libre mercado en el que los consumidores somos seres totalmente racionales e informados al 100% si su producto es tan superior a los de la competencia?
#17 sarri
#14 La mano invisible que a veces necesita unos retoques, por lo demás sabemos que la economía es tan ciencia cómo la física así que no se que problema ves.
The_Ignorator #19 The_Ignorator
#17 "sabemos que la economía es tan ciencia cómo la física"  media
#21 sarri
#19 A ver, puede que las teorías económicas se contradigan un poco o un mucho, pero acaso no andan de cabeza los físicos tratando de armonizar la mecánica cuántica con la relativista?
The_Ignorator #22 The_Ignorator
#21 (repetir meme de #19)
#26 sarri
#22 :troll:  media
Pointman #23 Pointman
#17 #19 la economía sería mucho más fiable si permitiesen hacer experimentos con grupos de gente. Pero claro, se ponen exquisitos con eso de la convención de Ginebra y así no hay quien avance... Menos mal que siempre hay algún político iluminado dispuesto ha experimentar con su ciudadanos
The_Ignorator #25 The_Ignorator
#23 Malditos humanos y su reticencia a El Progreso {tm}
victorjba #4 victorjba
Mucha ropa, así poco va a vender.
silvano.jorge #2 silvano.jorge
Vaya foto de mala de película...
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Eeeeeh...vaya gilipollez. El mundo se hunde en la estulticia.
Mangione #3 Mangione
No huele a marketing astroturfer ni nah...
