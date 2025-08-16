¿Esta modelo puede poner de moda la energía nuclear?

Isabelle Boemeke, una modelo brasileña que ha posado para marcas como Cult Gaia, comenzó a publicar en las redes sociales como Isodope, un personaje que creó para su labor de defensa de la energía nuclear. “Tienes que ir a ver los residuos, ¿los has visto?”, gritaba Isabelle Boemeke, mientras el viento azotaba su larga trenza oscura y posaba en la costa californiana de San Luis Obispo. Los residuos en cuestión eran las barras de uranio sobrantes de la producción de energía nuclear, que se almacenan en gruesos contenedores de acero y hormigón
Vale que se referían a la mierda que nos cuela la industria alimentaria, pero perfectamente aplicable a la industria nucelar
"¿Nuclear? Sí, por supuesto"
A ver, si tan limpia, segura, barata, eficiente y (yo que se) casta y decente es la energía nuclear ¿por qué iban a necesitar campañas de publicidad en un mundo de libre mercado en el que los consumidores somos seres totalmente racionales e informados al 100% si su producto es tan superior a los de la competencia?