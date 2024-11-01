Esta inquietante pintura del infierno del siglo XVI vinculaba a Satanás y sus demonios con el Nuevo Mundo más allá de Europa [Eng]  

El panel presenta monstruos con rasgos africanos, indígenas caribeños e intersexuales, animando a los espectadores a relacionar los pecados y castigos representados con aquellos considerados "diferentes". El Infierno , una enorme pintura portuguesa sobre tabla terminada aproximadamente entre 1510 y 1520, representa a demonios infligiendo castigos a las almas culpables de los siete pecados capitales . Los tormentos eternos reflejan los crímenes de los pecadores. El demonio regocijándose en el extremo izquierdo aviva las llamas que desfiguran la