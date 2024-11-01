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Esta inquietante pintura del infierno del siglo XVI vinculaba a Satanás y sus demonios con el Nuevo Mundo más allá de Europa [Eng]  

El panel presenta monstruos con rasgos africanos, indígenas caribeños e intersexuales, animando a los espectadores a relacionar los pecados y castigos representados con aquellos considerados "diferentes". El Infierno , una enorme pintura portuguesa sobre tabla terminada aproximadamente entre 1510 y 1520, representa a demonios infligiendo castigos a las almas culpables de los siete pecados capitales . Los tormentos eternos reflejan los crímenes de los pecadores. El demonio regocijándose en el extremo izquierdo aviva las llamas que desfiguran la

| etiquetas: infierno , satanás , nuevo mundo
7 2 0 K 123 ARTE
1 comentarios
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
de donde viene el regueton?

no mas preguntas, señoria
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menéame