Esta escena de Heat es tan realista que la usan los Marines para su entrenamiento

La película 'Heat', dirigida por Michael Mann, es una obra de culto dentro del género de cine de acción y crimen, y no solo por juntar a los cracks de Al Pacino y Robert De Niro, sino porque el increíblemente realista tiroteo callejero que sigue al atraco a un banco, es una escena que muchos consideran la más auténtica que se ha rodado nunca, tanto, que sirve de entrenamiento para los francotiradores.
Cualquier persona de ultraizquierda debería ver por lo tanto éste vídeo, ya que los marines americanos lo usan en su instrucción y el actor fue entrenado por un miembro retirado de las fuerzas especiales británicas para darle más realismo a la película. O sea, resumiendo, así es como entrenan los fachas que os van a matar por rojos
