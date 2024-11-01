¿Por qué está a la deriva el liberalismo? [en]

El liberalismo se vuelve hábil para especificar los límites del poder —lo que no se debe hacer, cómo debe comportarse la autoridad— mientras pierde la capacidad de articular y sostener un proyecto de gobierno que haga que la pertenencia sea materialmente real. Cuando el viaje se convierte en «evitar la catástrofe» en lugar de «llegar a algún lugar», el ansia por un destino no desaparece, sino que es capturada por piratas que prometen un puerto y lo llaman orden.
No fallaron porque fueran ineficaces, sino por el conservadurismo del personal. La gente no quiere cambios, ni siquiera aquellos que dicen promoverlos. Eso sí, la ideología identitaria conservadora promovida por el estado, triunfa sin ningún problema.
El pueblo, la libertad, fueron históricamente conceptos revolucionarios. Regalárselos a los déspotas es absurdo.