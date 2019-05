Conversación entre Beatriz Talegón y Gonzalo Boye, en 2016: -"No te preocupes, eso solo le pasa a los que usan el cerebro". -"Hablando de cerebros, no he visto evidencias de la existencia del tuyo en la entrevista de hoy. Y piensas que nadie tiene". -"¿Has tomado la medicación?".