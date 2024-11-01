edición general
¿Es esta la ciudad mas futurista de China?  

Es probable que te hayas encontrado con algún vídeo sobre "la ciudad más futurista de China", hay unos cuantos en esta y otras plataformas. Pero a mí tras más de una década viviendo en China me resulta difícil determinar cuál se llevaría ese título. Esta semana hemos estado en Wuhan, que se ha convertido en el principal centro de desarrollo e implementación de la conducción autónoma sin hacer mucho ruido. Pero también hay otras ciudades poco conocidas que son muy futuristas a su manera y al mismo tiempo todas ellas tienen barrios que parecen...

Don_Pixote #1 Don_Pixote *
En pandemias sí que es la más adelantada :troll:

*Creo que Shenzhen se lleva el premio, también por ser una ciudad relativamente nueva construida de la nada
#2 Kuruñes3.0
Lo te comas al pangolín! NO TE COMAS AL PANGOLÍN!
De los laboratorios no habla. Y tienen bastante creo.
