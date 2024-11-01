·
Esta app para hablar con tus familiares muertos parece sacada de ‘Black Mirror’
2wai es una nueva app que crea avatares con IA a partir de vídeos y permite "hablar" con familiares muertos. La polémica está servida.
ia
,
imitar
,
muertos
,
hablar
#1
alcama
Estás cosas pueden afectarte mentalmente más de lo que crees.
Superar el duelo es imprescindible y esto no ayuda
1
K
12
#2
crob
*
#1
Que lo digas tu, con tus comentarios
es todo un... ¿ataque a la competencia?
El tema es precisamente la capitalización todo (en este caso de los sentimientos) y la hedonización de la sociedad para que sean más manipulables, forma parte de una estrategia sutil, de la que tú, aunque quizás no te des cuenta, formas parte. Para algunos de aquí, tus comentarios generan precisamente lo que indicas
3
K
45
#9
Nómada_sedentario
#2
el futuro era esto. Mercantilizar todo.
1
K
22
#3
ansiet
#1
No esto es una MIERDA directamente hay que llamar a las cosas por su nombre.
0
K
10
#6
angar300
¿Seguro que la empresa seguirá viva dentro de 30 años? ¿O utilizarán IA para seguir dando servicio?
0
K
7
#8
angar300
Y... ¿Si en lugar de tu abuela hablas con tu novia, con la que rompiste hace 3 meses, o con tu líder religioso, o con tu Abascal preferido,... ?¿Quién va a poner límites a esto, una IA reguladora? Yo de pequeño ya tenía algo similar, se llamaba Tamagochi y se moría si no lo cuidabas...
0
K
7
#4
DayOfTheTentacle
Miedo me da que le de por decir cosas como "aquí estoy bien, tengo ganas de verte"...
0
K
7
#5
Torrezzno
*
#4
a mi esto me acojona. La cantidad de material audio visual que ahora se guarda es ingente. Te pueden hacer un deepfake en menos de lo que canta un gallo. Usar tus mismas expresiones, incluso recuerdos de los metadatos de fotos y vídeos. Si se lo curran te reviven prácticamente
1
K
27
#7
DayOfTheTentacle
#5
a mi tb me acojona
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
