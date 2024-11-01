"Espurios en el convento", un relato de José Antonio Valverde para la serie "Silencio, se habla" (1989-1991) de RNE

"Espurios en el convento" es uno de los relatos con los que, quizá, el periodista José Antonio Valverde pensaba reanudar la emisión del programa "Miedo". Tras la emisión de 76 capítulos de esta serie, entre los años 1987 y 1988, en el penúltimo de los programas emitidos, anuncio que se tomaba un respiro, tras el cual, el programa regresaría. Pero ese regreso nunca se produjo; sólo lo haría algún tiempo después, ya en 1991, a través del programa "Silencio, se habla". Éste, es uno de los relatos con los que Valverde volvió a sonar en las ondas.