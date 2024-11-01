La espuma del mar podría contener más productos 'químicos permanentes', o PFAS, que el agua que se encuentra debajo

La espuma marina es común en la costa, ya que las olas rompen y agitan el aire y las algas. Un estudio publicado en la revista Environmental Science & Technology de la ACS, American Chemical Society ,indica que la espuma marina de varias playas de Carolina del Norte contiene niveles más altos de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) que el agua que se encuentra debajo. Algunas muestras de espuma contenían más PFAS de lo permitido en el agua potable, lo que resalta la necesidad de limpiar y reducir la contaminación ambient