Por qué la espuma de las cervezas belgas dura tanto tiempo [ENG]

Investigadores de la ETH Zurich han hallado el santo grial de la elaboración de cerveza: la fórmula para obtener una espuma estable. No solo cervecerías se beneficiarán del hallazgo. Compararon qué tipo de cerveza tiene la espuma más duradera; la de cervezas de triple fermentación, como las cervezas trapenses belgas, es la que más dura. La de cervezas de fermentación simple es menos estable. La interacción de varios factores determinados las proteínas y su estado en la película líquida de las burbujas es la razón de esta estabilidad.

¿Espuma estable? No, espuma es foam, mesa es table .
Paso de la espuma. Es aire con un poco de cerveza. Prefiero la cerveza tal cual, sin añadidos. :-D
