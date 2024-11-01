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Esplugues homenajeará el lunes en una concentración a la mujer asesinada en la calle

El detenido es un hombre de origen extranjero que permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial

| etiquetas: homenajeará , concentración , mujer , asesinada , calle
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3 comentarios
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#1 woke
Es un pobre trastornado mental, no como esos machistas que asesinan a sus parejas.
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Andreham #2 Andreham
Dificil asunto.

Por un lado, es absurdo "homenajear" a una mujer asesinada en la calle por el simple hecho de ser mujer. No se homenajea al currela que se cae de un techo o a alguien que muere tras una larga lucha contra el cáncer, por ejemplo.

Por otro lado, "hombre de origen extranjero" por lo que hay que hablar de que nos pagan las pensiones, que les hemos fallado, y que hay que disfrutar de la multiculturalidad.

A alguno le va a dar una embolia de la excitación.
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Chepacoletariado #3 Chepacoletariado
Un día normal en Qatarluya
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menéame