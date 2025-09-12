edición general
La esperpéntica detención de los trabajadores de la fábrica de baterías de LG en Estados Unidos

Una redada migratoria en la planta de baterías Hyundai-LG en Georgia, USA, terminó con la detención de más de 300 técnicos surcoreanos, acusados de “trabajo no autorizado” pese a tener visados válidos. El incidente ha provocado una crisis diplomática y paralizado la instalación, clave para la economía verde. Corea del Sur exige una nueva categoría de visado para técnicos cualificados. El caso revela la tensión entre la política migratoria estadounidense y la necesidad de mano de obra especializada extranjera para su industria tecnológica

#4 sorecer
Hay un rumor bastante fuerte diciendo que nada de error. Que esto ha sido un aviso a navegantes de que petroleo y carbon si y el resto de cosas de lejos...
comadrejo #2 comadrejo *
Deben de hacerlo a drede, los del ICE no pueden ser tan incompetentes.
#3 moratos
#2 Lo único que les importa es el número de personas detenidas. Les importa bien poco si son o no delincuentes, así que van a lo fácil. Van a por gente que trabaja y por eso hacen redadas en fábricas, tiendas, granjas, etc.. No los veras meterse en barrios conflictivos o sitios asi, que allí los inmigrantes no se dejan detener son oponer resistencia.
asola33 #5 asola33
¡Garrulos con mando en plaza!
#1 pirat
Como está el patio, parece que los fueran a fusilar
