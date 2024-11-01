Esperanza Aguirre dice que ve a Ayuso como presidenta del Gobierno y Ernesto Ekaizer apunta a Feijóo

En Malas Lenguas, programa de TVE, se han hecho eco de las palabras de Esperanza Aguirre sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ve, sin duda, como una posible futura "presidenta del Gobierno". "Isabel es una magnífica presidenta de Madrid, a la larga con el tiempo yo espero que sea candidata y sea presidenta del Gobierno de España, o primera ministra, que yo soy monárquica y el jefe de Estado es el rey", ha expresado Aguirre durante una entrevista.