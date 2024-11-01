edición general
Esperanza Aguirre dice que ve a Ayuso como presidenta del Gobierno y Ernesto Ekaizer apunta a Feijóo

En Malas Lenguas, programa de TVE, se han hecho eco de las palabras de Esperanza Aguirre sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ve, sin duda, como una posible futura "presidenta del Gobierno". "Isabel es una magnífica presidenta de Madrid, a la larga con el tiempo yo espero que sea candidata y sea presidenta del Gobierno de España, o primera ministra, que yo soy monárquica y el jefe de Estado es el rey", ha expresado Aguirre durante una entrevista.

XtrMnIO #6 XtrMnIO
El bicho Aguirre también se veía a ella misma como presidenta, al estilo Thacher, pero los puñales del PP la sacaron del juego... Porque tenían mierda suficiente para una buena temporada de retiro en Soto del Real...
1 K 27
Dragstat #12 Dragstat
#6 habría terminado como la original

"Thatcher falleció el 9 de junio de 2013 y en Trafalgar Square, en el corazón de Londres, se reunieron miles de personas para festejar su muerte, brindar con champagne y repudiar su figura a través de la quema de imágenes y otras representaciones de la británica, la mujer más odiada en toda la historia de Inglaterra"

"Margaret Thatcher: la mujer más odiada en la historia de Inglaterra"
culturacolectiva.com/historia/margaret-thatcher/
3 K 52
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #16 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#12 De la dama de hierro se pueden criticar muchísimas cosas, pero nadie podrá negar nunca que su tumba es el mejor urinario unisex que se ha construido hasta la fecha.
0 K 7
#19 bestiapeluda
#12 Ding-Dong! The Witch Is Dead
0 K 8
#21 cajadecartonmojada
#12 Y sin embargo Madrid le dedicó una plaza a la persona que bromeó con bombardearla.
0 K 12
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Esto ha provocado un poco la risa de Cintora, que preguntaba inmediatamente la opinión al periodista Ernesto Ekaizer: "¿A qué juega Esperanza? ¿Está sacándole la hierba a Feijóo o no?".
0 K 20
karakol #9 karakol
Y yo veo dragones de vez en cuando, pero sé que sólo está en mi cabeza.

Creo.
0 K 20
pitercio #22 pitercio *
Y la tontalbote se creerá lo que le dicen los marioneteros, que ya no sirven para ir al programa de José Luis Moreno pero aún les tienen como un par de calcetines con boca pintada y botones cosidos para promocionar su guiñol.
0 K 12
#5 sarri
Ayuso fuera de Madrid se come una mierda...
0 K 12
Dragstat #11 Dragstat *
#5 Teniendo todo lo que ha dicho y hecho respecto al resto de regiones del país debería ser así, pero hay que tener en cuenta que los votantes del PP no suelen ir a votar, sino a fichar. Así que la gran mayoría la van a votar igualmente. De hecho van a votar al PP independientemente del candidato, el candidato es irrelevante.
1 K 25
#13 sarri
#11 Tienes razón, los peperos no fallan a las urnas... Pero viviendo en un bastión del PP he escuchado a mucha gente cagarse en Ayuso y el centralismo de Madrit, a parte de que su estilo macarra no les seduce del todo. Con todo el cariño, ojalá te equivoques xD
1 K 31
#18 DonaldBlake
#11 Cierto pero, puede mover algunos votos abstencionistas en su contra. Vamos, lo que le pasó a Pablo Iglesias en Madrid, que movilizó más a sus "odiadores" que a sus seguidores.
0 K 8
Pasoto #15 Pasoto
Ayuso presidenta del gobierno, y a la primera catástrofe por muy leve que sea acabamos con el paro. :troll:
0 K 10
#7 bestiapeluda
En un caso estaríamos jodidos, muy jodidos. Y en el otro caso, también
0 K 8
Andreham #3 Andreham
Pues si ella es monárquica que le sirva vasallaje y nos deje al resto tranquilos.
0 K 8
Metabarón #14 Metabarón
Ayuso no sale de su feudo, igual que hizo el reptil de V.
0 K 8
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #17 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
Todos sabemos que de presidenta tendria poco, la muppet madrileña no tiene ni el cerebro ni el carisma para hacer nada sin que el titiritero etilico de MAR le susurre al oido mientras le mete la mano por el culo para mover la boca.
0 K 7
melchorct #20 melchorct
NO. POR FAVOR. NO.
0 K 6
aruleno #2 aruleno
La señora Aguirre, tiene que ir al oftalmólogo, urgentemente.
0 K 6
alfema #4 alfema
#2 más bien tendrían que internarla en una residencia.
0 K 11
aruleno #8 aruleno
#4 no, tendrían que haberla metido en prisión, pero la justicia tiene algún fallo.
0 K 6
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#2 Donde tenia que estar es en la cárcel.
1 K 26

