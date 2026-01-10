Los especuladores se quejan de que los trabajadores cobran poco

Pablo Gil, uno de los expertos en Bolsa, trader e inversor, es fundador del fondo de BBVA, analisis técnico del Banco Santander lo dice hoy en sus redes sociales: "El gráfico muestra que la parte del ingreso total de la economía que va a los trabajadores (salarios y sueldos) está en mínimos históricos.En la práctica:

- Los salarios pesan cada vez menos en el reparto de la renta.

- Una mayor parte se queda en beneficios empresariales, rentas del capital e intereses.

- Aunque haya empleo o crecimiento del PIB, los trabajadores capturan una porción menor de ese crecimiento.

Implicaciones clave:

- Desigualdad al alza: el capital gana peso frente al trabajo.

- Menor poder adquisitivo de las clases medias si los salarios no compensan inflación y productividad.

- Consumo más frágil a medio plazo, porque el consumo depende sobre todo de salarios.

Refuerza la idea de que el problema no es solo crecer, sino cómo se reparte el crecimiento. A ver si alguien se lo explica al gobierno de España...

En resumen: la economía puede ir bien “en agregado”, pero el trabajador medio recibe una porción cada vez más pequeña del pastel.

