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De los españolitos y las suecas a actor irrepetible: el documental sobre Alfredo Landa que examina las luces y las sombras del landismo

De los españolitos y las suecas a actor irrepetible: el documental sobre Alfredo Landa que examina las luces y las sombras del landismo

‘Landa’, dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid, es el primer documental destinado a repasar el legado de un intérprete al compás de la sociedad española

| etiquetas: landa , españolitos , landismo , actor , documental
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