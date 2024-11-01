El español ya no es la segunda lengua más hablada del mundo

El español ha dejado de ser la segunda lengua nativa en el mundo, aunque ha superado por primera vez los 500 millones de hablantes nativos hasta los 520 millones -460 millones en países hispanohablantes-. Pese a este incremento, pasa al tercer puesto en el mundo, en el que el primer puesto el chino mandarín y el segundo ha pasado a ser el hindi -528 millones de hablantes, según estimaciones de las autoridades indias-. El español como lengua nativa ya no es la segunda en términos demográficos puesto que el crecimiento de la India está siendo...