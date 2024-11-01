edición general
Un español enseña lo que cuesta un iPhone 17 en Japón: "Con solo enseñar el pasaporte, te lo aplican"

Cada vez más viajeros aprovechan sus escapadas a Japón para hacerse con productos tecnológicos a precios mucho más bajos que en Europa. Uno de ellos es Predigeek, un creador de contenido español que ha compartido su experiencia al comprar un iPhone 17 Pro en Nakano Broadway, uno de los lugares más conocidos de Tokio para encontrar auténticas gangas tecnológicas.

#1 Jodere
Que es una diferencia de 400€ entre japón y España, para un poseedor de un caro iPhone, con tal de lucirlo.
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 ese qué sin tilde le da un significado muy raro a la frase xD
DrEvil #3 DrEvil *
#1 Pues la mitad de lo que vale el vuelo xD
Con que encuentre un par de gafapastas que le encarguen uno cada uno ya ha pagado el avión.
#8 Abril_2025
#3 Ni eso, ponlos a la venta de segunda mano.

Supongo que si ven en la maleta con rayos X diez baterías alguien se extrañará.
alfema #4 alfema
Ya, pero al llegar a España debería pasar por aduanas, súmale gastos aduaneros y 21% de IVA, así que mucho no ahorras, además habría que ver si el teléfono es compatible con las redes españolas, que el cargador valga y en caso de fallo te lo cubra la garantía en España.
#5 Seat127
#4 pasan lo mismo por aduanas que cuando la gente viajaba a NY solo para traerse el iPhone 3g a los colegas :troll:
#6 Marcus78
#4 si es tu telefono personal, pasa por aduana? Otra cosa que quieras llevarte 10
#7 vGeeSiz
el IVA al 10% en japón, imagino que no habrá ningún colegio público y la gente se estará muriendo a mansalva por las calles
#9 Abril_2025
#7 ¡Dales duro! lo importante es que al comprarte un iPhone pagues pocos impuestos.

Prioridades.
#10 vGeeSiz
#9 no, lo importante es que estamos pagando un 21% sobre el consumo a cambio de servicios pésimos
