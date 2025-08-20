·
14
meneos
23
clics
En España ya hay más perros que menores de 14 años: se convierten en un miembro de la familia y multiplican los gastos como si fueran un hijo más
Se les atiende cada vez más y los vínculos emocionales con ellos se fortalecen, llegando a ser casi como los que se establecen con un hijo.
etiquetas:
perros
españa
actualidad
Comentarios destacados:
#9
casicasi
Quien considera a su mascota como un miembro de su famila es porque no sabe distinguir a una persona de un animal. La sociedad de consumo necesita de ese tipo de personas infantiles para mantener el ritmo sacacuartos.
#4
el-aleman
De atontaos se está llenando el mundo.
#1
Pertinax
*
multiplican los gastos como si fueran un hijo más
Tampoco os flipéis.
#3
sotillo
#1
Quitar recursos a la educación de tus hijos por tener un perro
#16
minossabe
#1
Pero sí que tienen una huella ecológica similar a la de un utilitario. A más mascotas, menor suelo disponible para la biodiversidad y mayores emisiones nocivas y residuos.
#8
HeilHynkel
*
Hay gilipollas que no entienden que tengas perro e hijos mayores de 14.
Pero en fin, ya se sabe que lo de Telecinco no son noticias pa gente con neuronas. O a lo mejor quieren que vendas a los de 14 para trabajar, prostituirlos o hacer tráfico de órganos y hagas más críos.
#12
Rorschach_
Es una puta invasión.
#6
vicvic
Yo no veo mal tener una mascota y cuidarla como se merece - es más, yo lo hago- pero un perro no se puede equiparar a tener un hijo de ninguna de las maneras, en todo caso es un buen complemento cuando tienes hijos. Tampoco generan los mismos gastos, no se como hace los cálculos la noticia, porque ni de lejos.
#10
EISev
#6
si un perro tiene un tumor o una enfermedad normalmente el tratamiento sale del bolsillo de sus propietarios. Así que igual son menos gastos o igual más, dependiendo de la salud que tenga.
Por eso muchas veces les ponen una inyección y a mimir.
#13
Ovlak
#6
Respeto totalmente a quien quiera tener un perro, un hijo, ambos o ninguno. Pero quien equipare tener a un perro con tener a un hijo es que no tiene absolutamente ni idea de qué es lo segundo.
#14
borteixo
#6
hace una semana vi a una señora con un carrito de bebé, no de juguete ni nada, y el perro dentro.
#18
mund4y4
#14
podía haber sido yo misma (que no lo era): perretes con problemas neurológicos con fallo en las patas traseras. Pasa muchísimo en la vejez y es como con los humanos: están mejor cuidados y por lo tanto tienen problemas de viejos.
Es normal sacarles a pasear en carritos porque la necesidad de los estímulos visuales y olfativos siguen siendo parte de lo que un perro es.
#11
Expat_Guinea_Ecuatorial
Se vienen impuestos a los perros
#17
MPPC
Lo que no me explico yo, es como los perros han llegado al siglo 21 sin pienso para perros, todo un milagro
#20
Mecaguen
En el capítulo de hoy: Hijos vs. Perros.
Y todos picando como imbéciles.
#2
dick_laurence
Las cosas que hay que leer...
#15
Emotivo
En los tiempos antiguos se vivía con los animales prácticamente dentro de los mismos habitáculos, como ahora.
#21
Jarod_mc
Pais de lelos
#5
raül_hernàndez_1
No me gustan los perros ni los tendría nunca, pero es fácil admitir (trabajando como trabajo con niños y adolescentes) que son más fáciles de educar los perretes, y además no se apalancan en casa hasta los 35, porque la cascan antes. Entre un border collie o como leches se escriba y un pelobrócoli, mejor el perro.
#7
ur_quan_master
#5
está claro que parte del auge de las mascotas es por gente que es incapaz de empatizar con sus semejantes
#19
Madmaxi
Aleluyaaaaaa!!!!
Ver toda la conversación (
