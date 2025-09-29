España veta el paso por Rota y Morón de armamento de Estados Unidos para Israel

“Rota y Morón son bases de soberanía española, bajo mando de un militar español, y todo lo que allí sucede debe ser autorizado por las autoridades españolas”, agregan. ¿Quiere eso decir que ningún armamento para Israel ha pasado por Rota o Morón? Ante esta pregunta, las fuentes consultadas se muestran más cautas: puede darse el caso, alegan, de que España autorice un vuelo de EE UU a una base alemana o italiana y, desde allí, haga un nuevo viaje a Israel, sin que figurase en su plan de vuelo original.