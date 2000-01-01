España es uno de los pocos países donde las ventas de Tesla no están cayendo, y la razón es sencilla: son muy baratos

Las ventas de Tesla siguen cayendo en Europa. La marca de Elon Musk perdió cuota de mercado en Europa por sexto mes consecutivo en junio, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). Así, la cuota de mercado de Tesla en la Unión Europea, Gran Bretaña y la Asociación Europea de Libre Comercio cayó al 2,8 % en junio, desde el 3,4 % del año pasado. En esa bajada a los infiernos hay unas pocas excepciones, España y Noruega.
Aunque a día de hoy me sorprende la cantidad de Teslas que me veo por la carretera en mi zona (y me mosquea, por qué no decirlo)
- Comprar un Tesla y hacer el gesto de dar mi corazón al mundo o llamar a todo "woke".
- Comprar un coche que contamine mucho y decir que los Tesla son electrodomésticos.
Un saludo a los libras ︎fachas que estén bloqueados decidiendo qué alternativa tomar.
Tesla Model 3
Tracción trasera: 39.990 €
Gran autonomía (trasera): 44.990 €
Gran autonomía (total): 48.990 €
Performance: 57.490 €
Tesla Model Y
Tracción trasera: 44.990 €
Gran autonomía (trasera): 49.990 €
Gran autonomía (total): 52.990 €
Tesla Model S
Tracción total: 109.990 €
Plaid (1.020 CV): 119.990 €
Tesla Model X
Gran autonomía (total): 114.990 €
Plaid (1.020 CV): 124.990 €
No todo el mundo aspira a comprarxse un Dacia pelado
Y tal como se han puesto el resto de coches, el coste del Tesla 3 está muy a la par que otros, con una potencia muy superior.
Hay opciones pero la gente elige sus porque son más cómodos a la hora de entrar, salir y conducir (por su posición elevada). Bueno, y porque están de moda.
Básicamente, porque de la misma manera que se han cargado los utilitarios de entrada, también lo han hecho con las berlinas de entrada, y solo se quedan en el mercado las berlinas de… » ver todo el comentario
MG 4: desde 19.890 euros.
¡Baratísimo, oiga!
27mil es su precio sin ayudas entonces....
Eso sí, ni el MG tope de gama se acerca en prestaciones al Model 3, que es más seguro, tiene más potencia, asientos refrigerados, mayor autonomía, mayor velocidad de carga, red de supercargadores y ya no hablemos del software.
Yo compré un Ioniq 5, que está muy bien, pero me tuve que gastar bastante más para igualar en prestaciones… » ver todo el comentario
Tesla que fue símbolo de cambio y ecologismo odiada por los ecolojetas de turno.
La verdad es que el trabajo fue fino fino.
Y luego os preguntáis porque os pastorean, sois como ovejas.
Aparte de que las calidades de Tesla son infimas.