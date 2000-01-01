España es uno de los pocos países donde las ventas de Tesla no están cayendo, y la razón es sencilla: son muy baratos

Las ventas de Tesla siguen cayendo en Europa. La marca de Elon Musk perdió cuota de mercado en Europa por sexto mes consecutivo en junio, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). Así, la cuota de mercado de Tesla en la Unión Europea, Gran Bretaña y la Asociación Europea de Libre Comercio cayó al 2,8 % en junio, desde el 3,4 % del año pasado. En esa bajada a los infiernos hay unas pocas excepciones, España y Noruega.