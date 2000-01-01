edición general
5 meneos
119 clics
España es uno de los pocos países donde las ventas de Tesla no están cayendo, y la razón es sencilla: son muy baratos

España es uno de los pocos países donde las ventas de Tesla no están cayendo, y la razón es sencilla: son muy baratos

Las ventas de Tesla siguen cayendo en Europa. La marca de Elon Musk perdió cuota de mercado en Europa por sexto mes consecutivo en junio, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). Así, la cuota de mercado de Tesla en la Unión Europea, Gran Bretaña y la Asociación Europea de Libre Comercio cayó al 2,8 % en junio, desde el 3,4 % del año pasado. En esa bajada a los infiernos hay unas pocas excepciones, España y Noruega.

| etiquetas: ventas , tesla , españa
5 0 0 K 61 actualidad
31 comentarios
5 0 0 K 61 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 wai
Hay otro motivo: tampoco vendían tanto.
6 K 91
kosako #2 kosako
#1 Me parece más factible eso que "son más baratos".

Aunque a día de hoy me sorprende la cantidad de Teslas que me veo por la carretera en mi zona (y me mosquea, por qué no decirlo)
2 K 38
#12 mcfgdbbn3 *
#2: Algunas personas viven entre dos mundos:
- Comprar un Tesla y hacer el gesto de dar mi corazón al mundo o llamar a todo "woke".
- Comprar un coche que contamine mucho y decir que los Tesla son electrodomésticos.
Un saludo a los libras {0x264e} ︎fachas que estén bloqueados decidiendo qué alternativa tomar. xD  media
1 K 26
Kasterot #6 Kasterot
Mi concepto de barato esta desfasado, roto, desactualizado y seguramente todo a la vez.
Tesla Model 3
Tracción trasera: 39.990 €
Gran autonomía (trasera): 44.990 €
Gran autonomía (total): 48.990 €
Performance: 57.490 €
Tesla Model Y
Tracción trasera: 44.990 €
Gran autonomía (trasera): 49.990 €
Gran autonomía (total): 52.990 €
Tesla Model S
Tracción total: 109.990 €
Plaid (1.020 CV): 119.990 €
Tesla Model X
Gran autonomía (total): 114.990 €
Plaid (1.020 CV): 124.990 €
4 K 58
HeilHynkel #16 HeilHynkel *
#6

No todo el mundo aspira a comprarxse un Dacia pelado

Y tal como se han puesto el resto de coches, el coste del Tesla 3 está muy a la par que otros, con una potencia muy superior.
2 K 35
Narmer #20 Narmer
#6 Con el Tesla boost y Moves el Model 3 se queda cerca de los 30.000€. Ahora mira las prestaciones que tiene y busca un coche de combustión de cualquier marca generalista y compara precios a igualdad de prestaciones (spoiler: los Dacia ni siquiera le llegan a la suela del zapato y no pueden entrar en la comparativa).
1 K 19
#3 Perrota
Los Tesla tienen prácticamente el mismo precio en toda Europa. El tema es que tienen la mejor relación precio/prestaciones del mercado, son atractivos en diseño y fiables. Si, fallan, pero en cosas menores como tiradores de las puertas o ruiditos. No falla el motor, ni la batería ni el software. Lo curioso es que el Model 3 sigue creciendo en ventas en España. No es el SUV el que más vende. Es algo llamativo en esta era SUV.
2 K 29
#5 silzul
#3 Dado que la era SUV es más resultado de imposición del mercado que otra cosa... Pues normal.
0 K 7
Canha #25 Canha
#5 imposición del mercado? Tienes mil berlinas o sedanes más baratos en todas las marcas. Y se compran los suv. En seat se cargaron el Toledo o el exeo porque no se vendían. En audi lo que se ven son Qs. En BMW algún serie 1 o los X. En peugeot solo se ven los 2000,3000 o 5000, muy pocos 508. En mazda los CX en vez de los de toda la vida. Renault? Arcana o el rafale en vez de meganes. Y así con el resto de marcas.
Hay opciones pero la gente elige sus porque son más cómodos a la hora de entrar, salir y conducir (por su posición elevada). Bueno, y porque están de moda.
0 K 9
#29 silzul
#25 Hay un poco de todo en la razón por las que las SUVs ahora son mayoría. Y si, sé que muchos conductores prefieren SUVs y se han puesto de moda especialmente en el sector "gama media-alta y alta". Pero, hay muchos fabricantes que han potenciado comercialmente esto por motivos económicos.

Básicamente, porque de la misma manera que se han cargado los utilitarios de entrada, también lo han hecho con las berlinas de entrada, y solo se quedan en el mercado las berlinas de…   » ver todo el comentario
0 K 7
#10 Khanbaliq
#3 Es que el Model 3 tiene de SUV lo mismo que de camioneta de reparto.
0 K 7
Narmer #19 Narmer
#10 El Model Y se considera SUV y parece ser que el Model 3 es más popular. Aparte del pecio, tiene mucha más autonomía. Incluso la versión básica ya tiene más de 500km de autonomía y baterías LFP, con lo que lo puedes cargar siempre al 100% sin temor a sufrir una gran degradación. Es comprensible que se vendan tantos.
0 K 9
javierchiclana #21 javierchiclana *
#10 #11 #13 Es un fraude incluir el incentivo por achatarramiento en el precio, Tesla no lo hace. La mayoría de compradores no tienen un coche para achatarrar.
1 K 27
#30 dakota
#21 aparte que despues toca devolver una parte a hacienda, sobre un 30%!
0 K 10
Penetrator #31 Penetrator *
#3 ¿Teslas con diseño atractivo y fiables? ¿Estamos hablando de la misma Tesla? ¿La que pone los botones para los intermitentes en el volante? ¿La que esconde los tiradores manuales de las puertas para que en caso de emergencia muera la máxima cantidad de gente posible? ¿La misma cuyos salpicaderos tienen literalmente menos detalles que el de un Seat Panda? ¿La misma que parió a ese engendro llamado Cybertruck?
0 K 11
Khadgar #7 Khadgar
Model 3: desde 39,900 euros.
MG 4: desde 19.890 euros.

¡Baratísimo, oiga!
1 K 25
javierchiclana #9 javierchiclana *
#7 ¿Dónde se puede comprar, en España, un MG4 por 20k€? ¬¬
0 K 18
lonnegan #14 lonnegan *
#11 El precio incluye 7.000€ del Plan MOVES III con achatarramiento

27mil es su precio sin ayudas entonces....
0 K 11
Khadgar #17 Khadgar
#14 Quitando el MOVES se queda en 24k.  media
0 K 12
#13 Ninethousand
#9 Ese precio cuenta con MOVES+achatarramiento. Por otra parte, en las webs de los fabricantes, normalmente, el precio mínimo que te muestran incluye ambos, así que si en el Tesla también está incluído (lo cuál ignoro) sí sería una comparación justa.
1 K 22
lonnegan #15 lonnegan
#7 Creo que el Model 3 mas barato actualmente está en 35.000 euros sin ayudas
0 K 11
Canha #26 Canha
#7 el mg4 sin ayudas se va a los 31690€. Eso de meter ayudas en un modelo y no meterlas en otro... distorsiona un poquito
1 K 19
Narmer #27 Narmer
#7 Si pones todos los descuentos, hasta el Model 3 se anuncia por menos de 30.000€ (Tesla boost, Moves y el descuento ese de 3.000€ en la declaración de la renta).

Eso sí, ni el MG tope de gama se acerca en prestaciones al Model 3, que es más seguro, tiene más potencia, asientos refrigerados, mayor autonomía, mayor velocidad de carga, red de supercargadores y ya no hablemos del software.

Yo compré un Ioniq 5, que está muy bien, pero me tuve que gastar bastante más para igualar en prestaciones…   » ver todo el comentario
1 K 19
lonnegan #4 lonnegan
Baratísimos, vamos...
1 K 23
javierchiclana #8 javierchiclana
Han rectificado respecto a la sustitución, en el último restyling, de la palanca de intermitentes por botones... en un país lleno de rotondas es muy importante: www.meneame.net/m/tecnología/tesla-rectifica-recupera-palanca-intermi
0 K 18
gordolaya #28 gordolaya
#24 Si tu lo dices, yo he montado en varios y no opino lo mismo...., comparando con otras marcas premium...
0 K 10
Luca7 #18 Luca7
Los medios e infliencers pagados por las marcas clásicas haciendo campaña para tirar a Tesla.
Tesla que fue símbolo de cambio y ecologismo odiada por los ecolojetas de turno.

La verdad es que el trabajo fue fino fino.


Y luego os preguntáis porque os pastorean, sois como ovejas.
0 K 7
#22 chochis
#18 Aquí está el pastor llamando a sus ovejas  media
1 K 25
#23 moratos
#18 Tesla tiró su reputación por Elon Musk y su apoyo a Trump y el DOGE. No es cosa de influecers ni de otras marcas.
2 K 31
#24 SpeakerBR
#18 elon musk se sobra para eso él solito.

Aparte de que las calidades de Tesla son infimas.
0 K 7

menéame