España tiene una visión demasiado optimista del régimen de Franco. Recordemos sus horrores

Traducción del artículo publicado el 21/11/2025 en The Guardian: "Una parte importante de toda sociedad está formada por personas que desean activamente la tiranía", observó el teórico político francés Jean-François Revel al año siguiente de la muerte de Franco: "ya sea para ejercerla ellos mismos o, lo que es mucho más misterioso, para someterse a ella". Franco creía lo mismo: lo que la gente realmente quería era verse y sentirse gobernada, decía.

3 comentarios
plutanasio
JackNorte
Cuando los crimenes salen gratis , no se enseña el pasado , y se justifica defiende o encumbra , lo raro seria que existiera una percepcion en ciertas ideologias contraria, cuando los que si lo han conocido y o estudiado de esas ideologias lo promueven defienden justifican , empezando por el emerito y terminando por el expresidente Aznar, que sigue manejando los hilos del partido.
oscarius24
Y eso es en realidad la esencia de todo amigos... En España gusta el caciquismo y ese es el camino que hay que tomar, como una lucha a los que lo rodean, mantienen e incentivan.
