España tiene una visión demasiado optimista del régimen de Franco. Recordemos sus horrores

Traducción del artículo publicado el 21/11/2025 en The Guardian: "Una parte importante de toda sociedad está formada por personas que desean activamente la tiranía", observó el teórico político francés Jean-François Revel al año siguiente de la muerte de Franco: "ya sea para ejercerla ellos mismos o, lo que es mucho más misterioso, para someterse a ella". Franco creía lo mismo: lo que la gente realmente quería era verse y sentirse gobernada, decía.