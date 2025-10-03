edición general
España tendría un enorme parque público si no se hubieran descalificado las viviendas protegidas

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) plantea medidas a corto, medio y largo plazo para solucionar el problema de la vivienda. Y uno de los focos está en la vivienda protegida

14 comentarios
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
O sea, por culpa del PP.

"El proceso de descalificación de VPO ha sido a menudo una política promovida o facilitada por gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP), especialmente en regiones con gran demanda inmobiliaria como la Comunidad de Madrid o la Comunitat Valenciana. La política tradicional del PP en vivienda tendía a favorecer la liberación de suelo y la reconversión de VPO a vivienda libre, bajo el argumento de dinamizar el mercado."
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#3 ¿Cómo? ¿Qué liberalizar el suelo a lo loco y sin pensar puede haber contribuido a acrecentar el problema?
¿Pero liberar el suelo no era la solución mágica a todo?
OCLuis #8 OCLuis *
#3 El PP no habría podido hacer todo ese mal si no tuviese el apoyo de cierto sector de la población que, según parece, está dispuesto prácticamente a todo con tal de que ningún otro partido gobierne como no sea el PP.
No sé si es miedo, odio o lo que sea, pero lo que sí sé es que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de minar la credibilidad de cualquier partido que le pueda hacer sombra al PP, ya sea de centro, pseudo izquierda o izquierda verdadera. Y lo están haciendo desde…   » ver todo el comentario
XtrMnIO #10 XtrMnIO *
#8 Por eso digo que el PP no gobierna, sino que secuestra.

En las CCAA donde está el PP, éstas son usadas para sus mezquinos fines, sin pensar ni un sólo momento en el bien de sus habitantes, que viven alienados.

Aún no he sido capaz de que un votante del PP me haya dicho algo bueno que haya hecho el PP en su comunidad.
OCLuis #12 OCLuis *
#10 Yo también los conozco. Casualmente son los mismos que te sueltan todo un rosario de puntos del argumentario del PP basados en mentiras, bulos, falacias y exageraciones.
Sus mandos les dan munición de sobra para la batalla, pero ellos no se dan cuenta de que son balas de fogueo cuyo único fin es hacer ruido para amedrentar y para llamar la atención de todos los que tengan oído.
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
El titular da a entender que se han descalificado las VPO por algún procedimiento especial cuando no es así.

Las viviendas se construyeron con calificación de VPO de 30 o 50 años, pasado ese tiempo pasan a ser vivienda libre automáticamente.

No se de dónde saca #3 ese bulo que no viene en la noticia.
#5 Toponotomalasuerte
España ha financiado a los fondos buitres con 400k millones a través de la sareb.
Cada español paga 6k euros por el hurto del siglo de Mariano Rajoy.
Ese es el problema de vivienda.
Y hoy, en octubre del 2025 con el negocio más rentable que es el inmobiliario, la sareb sigue perdiendo dinero: comprando títulos por encima de su precio, desalojando y adecuando a cambio de sobres y vendiendo a fondos de inversión por debajo del precio de mercado. La estafa sigue con nuestro amigo pedrete.
#7 soberao
Las VPO deberían serlo siempre, que no se pudiera hacer como en Madrid de venderlas por lotes para convertirlas en un negocio de un fondo buitre extranjero.
Ovlak #14 Ovlak *
#7 Cuando hablan de descalificación de la vivienda protegida no se refieren tanto a ese hecho que, aunque miserable, ha sido puntual, sino a que las VPOs que se otorgan en régimen de compraventa se liberalizan al paso de algunas décadas, permitiendo que sus propietarios las vendan a precio de mercado.
#1 Einwanderer
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España proponiendo soluciones a un problema a cuya creación han contribuido en el pasado sus miembros colegiados.
Andreham #4 Andreham
Ya, pero en ese caso miembros del PPSOE no tendrían una enorme cuenta bancaria.
Ovlak #11 Ovlak *
Pongo aquí la fuente original por si alguien que quiere leerlo prefiere no darle clicks o crédito al sesgo del lobby inmobiliario:
www.cscae.com/index.php/cscae/sala-de-comunicacion/9130-el-cscae-plant

Como podréis apreciar, los puntos que destacan no son, precisamente, los que destaca El idealista:

Como fruto de la labor realizada por el Grupo de Trabajo de Vivienda del CSCAE, la publicación Diagnóstico

…   » ver todo el comentario
elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar
¿Uno de los mayores intermediarios en la venta de viviendas interesado en resolver el problema de la vivienda???...:shit:
Ovlak #9 Ovlak *
#2 A ver, leído el informe (que convenientemente el lobby inmobiliario de El Idealista ha puesto con un enlace roto y he tenido que buscar) está bastante claro que la mayoría de medidas están encaminadas a su propio interés, fomentando la construcción y rehabilitación de viviendas, aunque tampoco tiene por qué ser intrínsecamente malo. Pero dicen muchas otras cosas interesantes (algunas obvias), como que el alquiler turístico tiene que tener una fiscalidad disuasoria considerándolo como una…   » ver todo el comentario
