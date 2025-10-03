España tendría un enorme parque público si no se hubieran descalificado las viviendas protegidas

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) plantea medidas a corto, medio y largo plazo para solucionar el problema de la vivienda. Y uno de los focos está en la vivienda protegida
"El proceso de descalificación de VPO ha sido a menudo una política promovida o facilitada por gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP), especialmente en regiones con gran demanda inmobiliaria como la Comunidad de Madrid o la Comunitat Valenciana. La política tradicional del PP en vivienda tendía a favorecer la liberación de suelo y la reconversión de VPO a vivienda libre, bajo el argumento de dinamizar el mercado."
¿Pero liberar el suelo no era la solución mágica a todo?
No sé si es miedo, odio o lo que sea, pero lo que sí sé es que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de minar la credibilidad de cualquier partido que le pueda hacer sombra al PP, ya sea de centro, pseudo izquierda o izquierda verdadera. Y lo están haciendo desde… » ver todo el comentario
En las CCAA donde está el PP, éstas son usadas para sus mezquinos fines, sin pensar ni un sólo momento en el bien de sus habitantes, que viven alienados.
Aún no he sido capaz de que un votante del PP me haya dicho algo bueno que haya hecho el PP en su comunidad.
Sus mandos les dan munición de sobra para la batalla, pero ellos no se dan cuenta de que son balas de fogueo cuyo único fin es hacer ruido para amedrentar y para llamar la atención de todos los que tengan oído.
Las viviendas se construyeron con calificación de VPO de 30 o 50 años, pasado ese tiempo pasan a ser vivienda libre automáticamente.
No se de dónde saca #3 ese bulo que no viene en la noticia.
Cada español paga 6k euros por el hurto del siglo de Mariano Rajoy.
Ese es el problema de vivienda.
Y hoy, en octubre del 2025 con el negocio más rentable que es el inmobiliario, la sareb sigue perdiendo dinero: comprando títulos por encima de su precio, desalojando y adecuando a cambio de sobres y vendiendo a fondos de inversión por debajo del precio de mercado. La estafa sigue con nuestro amigo pedrete.
Como podréis apreciar, los puntos que destacan no son, precisamente, los que destaca El idealista:
Como fruto de la labor realizada por el Grupo de Trabajo de Vivienda del CSCAE, la publicación Diagnóstico
