edición general
7 meneos
4 clics
España suma 118.400 ocupados en verano hasta marcar nuevo récord, aunque el paro repunta hasta el 10,45%

España suma 118.400 ocupados en verano hasta marcar nuevo récord, aunque el paro repunta hasta el 10,45%

El número de ocupados aumentó en España en 118.400 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 22.387.100, un nuevo récord de toda la serie histórica. Esta creación de empleo en la época estival se produjo pese a que el paro subió en 60.100 personas, hasta 2.613.200, por lo que la tasa de desempleo escaló hasta el 10,45%, 0,17 puntos más que en el segundo trimestre.

| etiquetas: paro , sube , mas ocupados
6 1 0 K 73 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
Barney_77 #1 Barney_77
Envie otra hace un minuto, pero la autodescartado porque era muro de pago, me di cuenta despues de subirla
2 K 37
Shuquel #4 Shuquel
#3 Claro y cuantos se han jubilado. Lo que quiero reflejar es que la población sube y los empleos también, solo faltan los sueldos
0 K 10
Shuquel #2 Shuquel
"Las cifras reflejan que la ocupación creció en España en 564.100 personas en los 12 últimos meses"
datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/espana
"España finalizó junio de 2025 con una población de 49.315.949 personas, lo que supone un incremento de 508.475 habitantes en el último año"
0 K 10
Morrison #3 Morrison
#2 Habría que ver cuantos de esos nuevos habitantes, están en edad laboral.
0 K 10

menéame