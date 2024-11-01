España suma 118.400 ocupados en verano hasta marcar nuevo récord, aunque el paro repunta hasta el 10,45%

El número de ocupados aumentó en España en 118.400 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 22.387.100, un nuevo récord de toda la serie histórica. Esta creación de empleo en la época estival se produjo pese a que el paro subió en 60.100 personas, hasta 2.613.200, por lo que la tasa de desempleo escaló hasta el 10,45%, 0,17 puntos más que en el segundo trimestre.