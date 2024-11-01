España sigue teniendo decenas de embalses que no se pueden usar porque literalmente nadie ha puesto las tuberías

Y ni siquiera una sequía histórica ha podido solucionar el problema. Se inauguró en 2015, costó 57 milllones de € con capacidad para 30 hm3 de agua, pero la presa de Siles en Jaén lleva una década sin usarse porque nadie ha hecho las canalizaciones necesarias para regar la Sierra del Segura. No es un caso aislado. La presa de Rules se inauguró en 2004. A día de hoy, mientras la provincia de Granada está a un 29% de su capacidad, el embalse del Vélez de Benaudalla roza el 70%. El secreto es el mismo: llevar 20 años sin tuberías que permitan apro