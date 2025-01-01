edición general
España sigue luchando contra el fuego: nuevos desalojos y focos aún preocupantes

El fuego de Jarilla deja más de 17.000 hectáreas calcinadas, mientras que el de Anllares del Sil, extendido hacia Degaña, mantiene el escenario más crítico …

Y si te quejas de que las emergencias no funcionan, que se quitan bomberos, que muere gente, te amenazan y te persiguen

Como se hace aquí conmigo
menéame