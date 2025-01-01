España, segundo país de Europa donde sale más caro viajar en tren que en avión

Volar en avión en Europa puede ser hasta 26 veces más barato que coger el tren. El problema: el avión es el medio de transporte con mayor impacto relativo sobre el clima, tal y como denuncia Greenpeace España en un informe presentado este jueves. La organización ecologista denuncia que el modelo europeo de movilidad es «ineficiente», al «premiar» al transporte aéreo, más contaminante y con subvenciones públicas al combustible de aviación. Acorde al análisis llevado a cabo, España es el segundo peor país de Europa, solo superado por Francia
- Renfe: 60 pavos (o algo así, no me acuerdo)
- ALSA: 16 lereles
El doble de caro que el coche y el autobus, y 5 veces mas de tiempo porque iba "hacia atras" a otras localidades antes de dirigirse a la otra capital.
Es una pena que un medio de transporte como el tren, con todo lo que aporta se le trate como a un apestado
Somos un país de turismo y es lógico que se apoye el sector, pero igual hay que mirar de que manera...