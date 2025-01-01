edición general
España, segundo país de Europa donde sale más caro viajar en tren que en avión

Volar en avión en Europa puede ser hasta 26 veces más barato que coger el tren. El problema: el avión es el medio de transporte con mayor impacto relativo sobre el clima, tal y como denuncia Greenpeace España en un informe presentado este jueves. La organización ecologista denuncia que el modelo europeo de movilidad es «ineficiente», al «premiar» al transporte aéreo, más contaminante y con subvenciones públicas al combustible de aviación. Acorde al análisis llevado a cabo, España es el segundo peor país de Europa, solo superado por Francia

HeilHynkel #6 HeilHynkel
El 16 de agosto. Oviedo Valladolid:
- Renfe: 60 pavos (o algo así, no me acuerdo)
- ALSA: 16 lereles
Ihzan #4 Ihzan
Vivo en una capital de provincia, y me gusta el tren. En cierta ocasión se me ocurrió que en lugar de coger el coche, podía ir en tren disfrutando de la vista de un parque natural que atraviesa entre donde vivo y la capital de provincia limítrofe donde tenía que ir.

El doble de caro que el coche y el autobus, y 5 veces mas de tiempo porque iba "hacia atras" a otras localidades antes de dirigirse a la otra capital.

Es una pena que un medio de transporte como el tren, con todo lo que aporta se le trate como a un apestado
#5 sorecer
La gente se ha acostumbrado a vivir de billetes de 20€ y cosas del estilo cuando, esos numeros solo salen con dinero público.

Somos un país de turismo y es lógico que se apoye el sector, pero igual hay que mirar de que manera...
#3 Katos
Pues con viajar todos en avión...
Sandilo #1 Sandilo
Gracias Pedro.
#2 Katos
#1 como un tiro...
