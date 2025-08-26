edición general
España roza el pleno empleo en los ciudadanos con educación superior: sólo un 5,7% está en paro, pero aún tiene el segundo peor dato de la UE

España se acerca al pleno empleo entre los ciudadanos con educación superior, ya que tan sólo un 5,7% estaba en paro a cierre del segundo trimestre, según la última Encuesta de Población Activa, prácticamente la mitad que la tasa de paro nacional, del 10,3%.

allaquevamos #5 allaquevamos
Tiene narices que vendan como un éxito un dato que nos pone únicamente por delante de Grecia en toda la UE.
Tenemos un 6.9 y la mayoría de países están por debajo del 5% y muchos entorno al 3%-4% que es la mitad.

¿Que sera lo proximo? Que clasifiquemos penúltimos o antepenultimos en todas las pruebas de las Olimpiadas y digan que estuvimos a nada de conseguir todas medalla.
3 K 38
powernergia #11 powernergia
#5 Seguramente sería mejor como estábamos antes, con el doble de paro.
0 K 13
Connect #2 Connect
Espera que en estos próximos 10 años se jubilan todos los boomers. Nos va a entrar la risa como no haya relevo generacional para cubrir estos puestos de trabajo. Ya sea con estudios como sin estudios. Y sin encima está PP - VOX gobernando, encima ni siquiera con inmigrantes!
1 K 24
Mixtape96 #3 Mixtape96
#2 Por supuesto que habrá inmigrantes. Todos ilegales para poder explotarlos como a ellos les gusta.
1 K 27
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#3 Si son ilegales no cotizan, así que para las pensiones como si no existieran
1 K 26
woody_alien #10 woody_alien
#9 No cotizan pero consumen, así que sí pagan impuestos mediante el IVA.
0 K 12
sotillo #19 sotillo
#10 Van a bajar el IVA y los impuestos
0 K 12
#12 Klamp
#9 todo ventajas (para el neo cristianoliberalconservador moderno)
0 K 8
Veelicus #1 Veelicus
pleno empleo esta bien si los sueldos son buenos sino es plena esclavitud
0 K 11
sotillo #18 sotillo
#1 La culpa es de Perro Sánchez, veras como suben los sueldos de todos en cuanto el pp derogue todas las leyes de Sánchez, va a ser bajar las pensiones y el salario mínimo y una subida de sueldo de la hostia
0 K 12
#6 Sacapuntas
Y probablemente tengamos un gran número de egresados con respecto al resto de países. La diferencia: los cerebros emigrados.
0 K 10
SMaSeR #8 SMaSeR
Buen dato , veníamos de un 15% en 2014.
0 K 6
Sandilo #4 Sandilo *
El segundo peor dato de Europa aún en los más formados, el cohete de Sánchez hace aguas por todos lados.  media
0 K 6
#7 tyrrelco
#4 No entiendo el subtítulo del mapa, ¿Habla de personas con educación superior y establece la franja desde los 15 años?
0 K 10
#14 Grahml
#7 El mapa muestra el desempleo entre personas con educación superior en Europa, dentro del rango estándar de edad laboral: 15 a 64 años.

Aunque pocos tienen estudios superiores a los 15, ese rango se usa en estadísticas europeas como las de Eurostat y la OCDE para medir indicadores como la tasa de empleo, tasa de actividad y tasa de desempleo.

Es una forma común de comparar países y entender la situación laboral de la población en edad de trabajar.
0 K 18
#13 Klamp
#4 cualquier día pones una gráfica con la evolución fiera
0 K 8
Sandilo #17 Sandilo
#13 El que no se consuela es porque no quiere.

xD
0 K 6
#15 z1018
#4 su comparas los datos con otros países europeos malo.
Si los comparas con los tuyos propios de años anteriores también malo.
Sánchez malo culo caca pedo pis.
0 K 7
Sandilo #16 Sandilo
#15 ¿En serio estás intentando venderme como un éxito tener el segundo peor dato de Europa?, ¿en serio?
0 K 6
sotillo #20 sotillo
#4 Si, nos hundimos, si no fuera por las comunidades del pp las noches serían muy oscuras, gracias por iluminar
0 K 12

