España roza el pleno empleo en los ciudadanos con educación superior: sólo un 5,7% está en paro, pero aún tiene el segundo peor dato de la UE

España se acerca al pleno empleo entre los ciudadanos con educación superior, ya que tan sólo un 5,7% estaba en paro a cierre del segundo trimestre, según la última Encuesta de Población Activa, prácticamente la mitad que la tasa de paro nacional, del 10,3%.
| etiquetas: paro , desempleo , trabajo , educación
Tenemos un 6.9 y la mayoría de países están por debajo del 5% y muchos entorno al 3%-4% que es la mitad.
¿Que sera lo proximo? Que clasifiquemos penúltimos o antepenultimos en todas las pruebas de las Olimpiadas y digan que estuvimos a nada de conseguir todas medalla.
Aunque pocos tienen estudios superiores a los 15, ese rango se usa en estadísticas europeas como las de Eurostat y la OCDE para medir indicadores como la tasa de empleo, tasa de actividad y tasa de desempleo.
Es una forma común de comparar países y entender la situación laboral de la población en edad de trabajar.
Si los comparas con los tuyos propios de años anteriores también malo.
Sánchez malo culo caca pedo pis.