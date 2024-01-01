edición general
España revalida su liderazgo mundial en donación de órganos con 2.562 donantes tras muerte, el 5% global

España revalida su liderazgo mundial en donación de órganos con 2.562 donantes tras muerte, el 5% global

España ha revalidado su liderazgo mundial en donación de órganos de personas fallecidas, con 2.562 donantes en 2024, lo que supuso el 24 por ciento de las donaciones de la Unión Europea (UE) y el cinco por ciento de las registradas en el mundo, datos notables si se tiene en cuenta que España apenas representa el 11 por ciento de la población europea y el 0,6 por ciento de la mundial.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
La privada tiene que estar salivando
0 K 20
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Tranquilos que ya vendran los de POX a prohibirlo porque dicen los curas que los cuerpos deben quedan completos para la resurreción.
1 K 17
daTO #13 daTO
#9 No, éstos prohibirán hacerlo en la pública, pero permitirán los trasplantes en las clínicas privadas de sus amigotes,
1 K 14
LoboAsustado #12 LoboAsustado
#5 ...a ver por donde lo tenia...ah , si , aquí
:calzador:
1 K 12
Jaime131 #6 Jaime131
Bien por nosotros.
0 K 11
#10 Marisadoro
Toda mi admiración y agradecimiento al principal artífice de este "milagro"
Rafael Matesanz (Fundador de la Organización Nacional de Trasplantes).
Se merecería un mayor reconocimiento mediático, creo yo.
es.m.wikipedia.org/wiki/Rafael_Matesanz
0 K 11
LoboAsustado #2 LoboAsustado
Algo bueno en lo que somos líderes, hay que sobresalir en más campos de ciencia :-)
0 K 9
alcama #5 alcama
#2 Y todo gracias a Pedro Sánchez
0 K 5
#7 Grandpiano
#2 La tasa de órganos donados tiene poco que ver con la ciencia (es simplemente que la gente quiera donar). Tiene más que ver con la ciencia la tasa de trasplantes, en la que no somos líderes, sino segundos por detrás de EEUU.
0 K 7
LoboAsustado #11 LoboAsustado
#7 La infraestructura para mover todo eso creo que tambien cuenta un poco. Por no hablar de que aqui no te arruinas por recibir un transplante , como bien apunta #8
1 K 12
johel #8 johel *
#2 Cuidado con venirnos arriba, que esto es fantastico y no se puede negar, pero hay que cuidarlo activamente. El motivo por el que somos lideres en donaciones esta en que todos somos donantes por defecto y que tenemos una sanidad publica.
Los paises donde regularon que habia que dar consentimiento expreso para ser donante, o tienen sanidad privada, caen en numeros simplemente esos dos factores... y agunos "grandes pensadores" estan considerando que seria buena idea cambiar la legislacion española... por no mencionar la idea de eliminar la sanidad publica :wall:
1 K 14
#3 Madmaxi
En otros sitios simplemente matan para conseguirlos..., estos no estan en la estadistica...
0 K 6
#4 molybdate
#3 La estadística es de donación
0 K 7

