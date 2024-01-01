España revalida su liderazgo mundial en donación de órganos con 2.562 donantes tras muerte, el 5% global

España ha revalidado su liderazgo mundial en donación de órganos de personas fallecidas, con 2.562 donantes en 2024, lo que supuso el 24 por ciento de las donaciones de la Unión Europea (UE) y el cinco por ciento de las registradas en el mundo, datos notables si se tiene en cuenta que España apenas representa el 11 por ciento de la población europea y el 0,6 por ciento de la mundial.