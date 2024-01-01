España revalida su liderazgo mundial en donación de órganos con 2.562 donantes tras muerte, el 5% global

España ha revalidado su liderazgo mundial en donación de órganos de personas fallecidas, con 2.562 donantes en 2024, lo que supuso el 24 por ciento de las donaciones de la Unión Europea (UE) y el cinco por ciento de las registradas en el mundo, datos notables si se tiene en cuenta que España apenas representa el 11 por ciento de la población europea y el 0,6 por ciento de la mundial.
Rafael Matesanz (Fundador de la Organización Nacional de Trasplantes).
Se merecería un mayor reconocimiento mediático, creo yo.
es.m.wikipedia.org/wiki/Rafael_Matesanz
Los paises donde regularon que habia que dar consentimiento expreso para ser donante, o tienen sanidad privada, caen en numeros simplemente esos dos factores... y agunos "grandes pensadores" estan considerando que seria buena idea cambiar la legislacion española... por no mencionar la idea de eliminar la sanidad publica