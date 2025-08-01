España reduce la jornada laboral sin modificar el salario: Italia no puede permitírselo

Traducción del artículo original publicado en Corriere della sera. "En Italia, el debate sobre la reducción de la jornada laboral está estancado. En 2023, algunas empresas dieron el paso con acuerdos empresariales: es el caso de Intesa Sanpaolo, Lamborghini y Luxottica. Cada grupo con fórmulas diferentes diseñadas a medida. El convenio de los bancos previó la reducción de la jornada semanal en 30 minutos. Pero la reducción de la jornada laboral con el mismo salario no se está imponiendo como una solución para todos".