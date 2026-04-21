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España reduce su intercambio comercial con EE.UU. en el arranque del año: exporta menos, pero también importa menos
Las exportaciones españolas a Estados Unidos bajan un 12% y las importaciones, más de un 20%, lo que ha reducido el déficit comercial español casi un 30%
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#2
Alakrán_
*
Hay quien tergiversará este asunto, como en una noticia relacionada publicada del español, yo me atrevería a decir que por la parte EEUU es por los aranceles y por la parte española por el rechazo a los productos de EEUU por Trump.
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#1
woke
Si las cosas van bien, es gracias a Pedro; si van mal, es culpa de Franco... digo, de la guerra de Irán.
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#3
Pepis
#1
En este caso todo es gracias a Trump
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