edición general
1 meneos
4 clics

España reduce su intercambio comercial con EE.UU. en el arranque del año: exporta menos, pero también importa menos

Las exportaciones españolas a Estados Unidos bajan un 12% y las importaciones, más de un 20%, lo que ha reducido el déficit comercial español casi un 30%

| etiquetas: españa , reduce , intercambio , comercial , eeuu , arranque , exporta , impor
1 0 0 K 20 actualidad
3 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
Alakrán_ #2 Alakrán_ *
Hay quien tergiversará este asunto, como en una noticia relacionada publicada del español, yo me atrevería a decir que por la parte EEUU es por los aranceles y por la parte española por el rechazo a los productos de EEUU por Trump.
1 K 24
#1 woke
Si las cosas van bien, es gracias a Pedro; si van mal, es culpa de Franco... digo, de la guerra de Irán.
0 K 20
#3 Pepis
#1 En este caso todo es gracias a Trump
1 K 10

menéame