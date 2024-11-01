edición general
España se prepara para el peor escenario: las claves de la primera Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

El BOE publica el exto por el que el Estado articula una respuesta integral que une la diplomacia preventiva con la acción operativa de contra-proliferación, alertando sobre el riesgo "catastrófico" del terrorismo nuclear, químico o biológico y las amenazas híbridas. BOE boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-3482#top

Andreham #1 Andreham
Que llamen a Aznar, que sabe bastante.
nemeame #3 nemeame
Justo lo contrario de lo que deberíamos hacer, que es desarrollar un programa nuclear propio para poder defendernos. Vamos en la linea con otros países europeos en vez de ir en dirección contraria :palm:
shinjikari #5 shinjikari
#3 (O___O)
#2 Ovidio
Tenemos un gobierno de dementes
Pertinax #4 Pertinax
#2 ¿Te parece una iniciativa inapropiada? ¿Por qué?
#7 DatosOMientes
#4 Supongo que se refiere al gobierno de EEUU, que manda más que el nuestro (europeo y local).
#9 Ovidio
#4 Porque no somos potencia nucelar. Por tanto, no tenemos poder alguno de disuasión, que es lo que cuenta aquí
josde #6 josde
#2 Y los otros son subnormales.
#11 HolayAdios
#10 Prefiero que 7 locos tengan armas nucleares a que lo tengan 190 y tantos locos, (no se con cuantos países cuenta ahora el planeta)
#8 HolayAdios
Eso, tengamos todos armas nucleares. Que cuando gobierne Abascal las va a usar muy bien.
Si España tiene armas nucleares las querrá tener Marruecos, y después Argelia, y cada uno de los países mediterráneos.
No creo que sea el mundo que queremos.
Songji #10 Songji
#8 Tristemente ya vives en ese mundo, quieras o no.
Para que lo que tú dices funcione, tendrían que estar de acuerdo todos los países. Y claramente hay muchos que no lo están y los que tienen armas nucleares no van a renunciar al poder que les dan para amenazar y dominar a otros.
