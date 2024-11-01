edición general
3 meneos
6 clics
España pierde en 25 años 10.5 millones de habitantes ovinos

España pierde en 25 años 10.5 millones de habitantes ovinos

España ha perdido en los últimos 25 años más de 10,7 millones de cabezas de ganado ovino, lo que supone una reducción del 44% del censo nacional. En el año 2000 se contabilizaban 24 millones de ovejas, mientras que en 2024 la cifra ha caído hasta los 13,4 millones. Este descenso también se refleja en la producción de carne, que ha retrocedido un 57%, y en el número de explotaciones, con un 19% menos que hace dos décadas.

| etiquetas: españa , ovejas , población , censo
2 1 0 K 35 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 35 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es lógico si lo pensamos bien. Al haber menos habitantes hay menos variedad de vinos.
0 K 15
#3 Pitchford
Pero han aumentado los habitantes bovinos y los humanoides..
0 K 14
#2 Drazul
Y a la vez los que quedan cada vez necesitan más ovejas para subsistir.

Cuando yo era pequeño mis abuelos vivían bastante bien y podían ahorrar teniendo solo 100 ovejas.
Cuando mi familia decidió venderlo todo porque no salía a cuenta teníamos 400.
0 K 10

menéame