España y otros países avisan de que atacar la Flotilla Sumud dará lugar a la rendición de cuentas

Dieciséis países, entre ellos España, han expresado su preocupación por la seguridad de la flotilla «Sumud» que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria tras ser atacada, advirtiendo que cualquier ataque en aguas internacionales «dará lugar a rendición de cuentas». El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado en un comunicado de que España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, y Sudáfrica han manifestado su inquietud por la situación de esta expedición.

Que les pongan dos fragatas a cada lao y se dejen de hostias.
Que les pongan dos fragatas a cada lao y se dejen de hostias.
#6 EISev
#2 ¿en aguas internacionales o enfrente del puerto en Túnez?
#9 chavi
#6 En ambos sitios. En Tunez que Túnez se responsabilice de la seguridad
Dene #1 Dene
vaya, por fin el gobierno va a defender a sus ciudadanos viajando por aguas internacionales frente a piratas violentos?
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
de todos esos países solo de Europa están, España, Eslovenia, Irlanda y Turquia aunque este entre dos continentes y no pertenezca al UE, de la UE brillan por su ausencia una gran mayoria, sobre todo los pesos pesados.
mono #8 mono
#4 Venía a comentar eso:

España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, y Sudáfrica

Aquí falta un país fuerte, o poco vamos a conseguir
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 Turquía es bastante fuerte, Brasil también, España esta en el grupo correcto. ya sabemos que n Francia, Italia ni Alemania van a apoyar algo contra Israel si les ataca.
woody_alien #5 woody_alien
Estoy seguro que si los atacan las cuentas se rendirán incondicionalmente.
sotillo #7 sotillo
#5 Se ve que cada día tienen más de macarras que de apestosos
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1 *
¿A la qué????
¿Le mandarán a Netanyahu un inspector de hacienda?
