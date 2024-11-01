España y otros países avisan de que atacar la Flotilla Sumud dará lugar a la rendición de cuentas

Dieciséis países, entre ellos España, han expresado su preocupación por la seguridad de la flotilla «Sumud» que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria tras ser atacada, advirtiendo que cualquier ataque en aguas internacionales «dará lugar a rendición de cuentas». El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado en un comunicado de que España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, y Sudáfrica han manifestado su inquietud por la situación de esta expedición.