España obliga a patinetes y bicicletas a tener seguro para circular: así será la nueva norma

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva normativa sobre vehículos personales ligeros en España. A partir de 2026, los propietarios de patinetes y bicicletas similares deberán suscribir un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Esto, siempre que sus vehículos cuenten con certificado de circulación, estén inscritos en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y dispongan de una etiqueta identificativa o matrícula. La medida traspone una directiva europea y busca garantizar la cobertura de indemnizaciones.