España obliga a patinetes y bicicletas a tener seguro para circular: así será la nueva norma

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva normativa sobre vehículos personales ligeros en España. A partir de 2026, los propietarios de patinetes y bicicletas similares deberán suscribir un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Esto, siempre que sus vehículos cuenten con certificado de circulación, estén inscritos en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y dispongan de una etiqueta identificativa o matrícula. La medida traspone una directiva europea y busca garantizar la cobertura de indemnizaciones.
| etiquetas: patinetes y bicicletas , seguro obligatorio , responsabilidad civil
Me suena a triplicada.
No es que quiera que puteen también a las bicicletas, es una demostración de no es por "motivos de seguridad", es que se está intentando sacar tajada de los patinetes eléctricos.
Lo siguiente, permiso de circulación.
Hombre... en un accidente también se ha de tener en cuenta el impacto del mismo. En una colisión de bici sería dificil que tengan secuelas graves más de 5 personas y en un avión de las 80 es difícil que baje.
Mis piernas tienen más potencia que eso y van sin seguro.
Cuando dicen "bicicletas eléctricas" de que hablan? Motos-electricas (que no tienes que dar pedales), de pedaleo asistido, de las bicis de carga...
Y las bicis que superan esa velocidad y tienen acelerador que permite avanzar sin pedalear ya se consideran equivalente a ciclomotor y ya necesitan seguro y placa amarilla. Otra cosa son las ñapas de gente trucandolas pero normalmente el seguro no te cubre si modificas el vehículo haciéndolo incumplir sus restricciones