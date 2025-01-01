edición general
5 meneos
8 clics
Por qué España necesita más inmigrantes y no menos

Por qué España necesita más inmigrantes y no menos

La inmigración es crucial para un país como España, en plena crisis demográfica y de productividad. Los inmigrantes ayudan a pagar las pensiones, cubren puestos en sectores clave, no quitan empleos o hacen bajar salarios de los nacionales e incluso aumentan el comercio exterior. Sin embargo, cala el discurso antiinmigratorio.

| etiquetas: españa , inmigrantes
4 1 0 K 57 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
ccguy #7 ccguy
#5 no creo porque pocas plazas se sacan
0 K 20
KLKManin #1 KLKManin
¿Por qué los progres no entienden que sus chorradas son el principal motivo de que suba la ultraderecha?
1 K 16
Feindesland #3 Feindesland
Si. Y salarios más bajos.
Viene a decir eso
:wall:
0 K 15
Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96
Yo creo que hasta la ultraderecha sabe que necesitamos inmigración, todos sabemos cómo está nuestra pirámide demográfica y que la tasa de nacimientos es muy baja.

El debate en realidad es qué tipo de inmigración. No es lo mismo que vengan familias hispanoamericanas (a veces incluso con estudios superiores) a que vengan pateras con un >95% de hombres jóvenes, sin estudios, sin oficio ni beneficio.

Los primeros llegan con una mayor integración cultural de partida, a aportar…   » ver todo el comentario
0 K 13
#4 soberao *
#2 Mira a ver cuantos inmigrantes en puestos de funcionarios te encuentras en tu entorno con sus estudios superiores, y me dices para qué sirven los títulos de estudios superiores de inmigrantes. Y esto cuando pueden convalidarlos, hay problemas para convalidar estudios dentro de la UE te puedes imaginar lo que es venir de mas lejos.
Esto es sólo clasismo que se suma al racismo de toda la vida.
0 K 15
Ainhoa_96 #5 Ainhoa_96
#4 Pues sin ir más lejos, casi siempre que voy al sistema público de salud me atienden médicos (y mayoritariamente médicas) sudamericanos. No sé si son funcionarias, pero pinta a que sí lo son o están en camino.
0 K 13
#6 Grandpiano
Sí necesitamos más inmigrantes, también necesitamos más casas. Evidencia trivial que viene siendo negada por muchísima gente que dice que no hay que construir masivamente y que nos está llevando a un empobrecimiento general de jóvenes y no tan jóvenes por el brutal encarecimiento de precios de la vivienda. Sorprende que el artículo no haga ninguna mención al respecto.
0 K 7

menéame