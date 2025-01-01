Por qué España necesita más inmigrantes y no menos

La inmigración es crucial para un país como España, en plena crisis demográfica y de productividad. Los inmigrantes ayudan a pagar las pensiones, cubren puestos en sectores clave, no quitan empleos o hacen bajar salarios de los nacionales e incluso aumentan el comercio exterior. Sin embargo, cala el discurso antiinmigratorio.
Viene a decir eso
El debate en realidad es qué tipo de inmigración. No es lo mismo que vengan familias hispanoamericanas (a veces incluso con estudios superiores) a que vengan pateras con un >95% de hombres jóvenes, sin estudios, sin oficio ni beneficio.
Los primeros llegan con una mayor integración cultural de partida, a aportar… » ver todo el comentario
Esto es sólo clasismo que se suma al racismo de toda la vida.