edición general
10 meneos
67 clics
España ha tardado 25 años en tomarse en serio la radio digital. El Gobierno anuncia una transición a DAB+ obligatoria

España ha tardado 25 años en tomarse en serio la radio digital. El Gobierno anuncia una transición a DAB+ obligatoria

Hace años que venimos contando que el futuro de la radio es el DAB+, una tecnología que mejora en todo a la tradicional radio FM pero que en España se encontraba en un estado de parálisis casi total. Mientras en Europa es un estándar mucho más consolidado, aquí seguía siendo una anécdota con una oferta muy limitada. Hasta ahora: ese estancamiento ha terminado con la presentación, por parte del Gobierno, de un plan para acelerar su implantación.

| etiquetas: dab+ , radio
8 2 0 K 98 actualidad
11 comentarios
8 2 0 K 98 actualidad
Comentarios destacados:    
Macadam #9 Macadam
Cómo no xD ... Miro la Wikipedia y veo:

Radio María (también en DAB+ desde 01/01/2015)
5 K 65
Iori #4 Iori
#3 Y tanto que aporta mayor calidad de sonido respecto a la FM...
2 K 30
#1 plainflea
La radio digital es un paso atrás. No aporta nada como no sea usar menos ancho de banda. El alcance de las emisoras es muy poca cosa. Muchos receptores no servirán.
3 K 26
Iori #2 Iori
#1 El hd en la tv no aporta nada, es un paso atrás. Solo consume mas ancho de banda aumentando el delay. Ninguna televisión antigua servirá...
1 K 24
#3 plainflea *
#2 Eso de repetir las mismas palabras que ha dicho otro cambiándolas de lugar, es el tipo de repuesta más sumamente estúpida que he visto nunca.

Se supone que la pretensión es hacer ver la necedad de lo criticado poniéndolo en un lugar donde ello sea más visible.

Sin embargo lo único que se consigue es ver la necedad del criticador.
La TV HD aporta mayor definición de imagen. La radio digital no aporta mayor calidad de sonido.
Todo receptor de TV antiguo puede recibir un adaptador. Con la radio esto no es así.
1 K -2
Sinfonico #5 Sinfonico
#3 "La radio digital no aporta mayor calidad de sonido" y aquí demuestras ser un experto en el tema xD
1 K 23
makinavaja #11 makinavaja
RTVE deberá cubrir el 85% de la población... al 15% restante que nos den... como siempre...
0 K 13
Asimismov #8 Asimismov
Esto es como la estafa del ICP, después de comprarnos un transistor a pilas para las emergencias, se convierten en inútiles por la digitalización.

Radio María lo va a pasar mal.
0 K 12
Gry #10 Gry
#8 la radio FM y la Onda Media seguirán funcionando como hasta ahora.
0 K 16
#6 pablogad
¿Esto no es redundante con los canales de radio en TDT?
0 K 7
Davidavidú #7 Davidavidú
Tengo un receptor de radio digital muerto de risa desde que decidieron ser marcha atrás a la implantación. A ver si lo recupero.
0 K 6

menéame