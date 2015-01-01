España ha tardado 25 años en tomarse en serio la radio digital. El Gobierno anuncia una transición a DAB+ obligatoria

Hace años que venimos contando que el futuro de la radio es el DAB+, una tecnología que mejora en todo a la tradicional radio FM pero que en España se encontraba en un estado de parálisis casi total. Mientras en Europa es un estándar mucho más consolidado, aquí seguía siendo una anécdota con una oferta muy limitada. Hasta ahora: ese estancamiento ha terminado con la presentación, por parte del Gobierno, de un plan para acelerar su implantación.