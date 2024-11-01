España se ha convertido en la economía más destacada de Europa

Traducción del artículo original publicado hoy en Financial Times: "Desde principios de 2024, la economía española ha crecido a una tasa media anual del 3%, frente a poco más del 1% de la zona euro en su conjunto. En las últimas semanas, S&P Global Ratings ha mejorado su calificación crediticia y el Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento para 2025 al 2,6%, lo que subraya la posición del país como la economía más dinámica de Europa y una de las más sólidas del mundo desarrollado".