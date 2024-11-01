edición general
España se ha convertido en la economía más destacada de Europa

España se ha convertido en la economía más destacada de Europa

Traducción del artículo original publicado hoy en Financial Times: "Desde principios de 2024, la economía española ha crecido a una tasa media anual del 3%, frente a poco más del 1% de la zona euro en su conjunto. En las últimas semanas, S&P Global Ratings ha mejorado su calificación crediticia y el Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento para 2025 al 2,6%, lo que subraya la posición del país como la economía más dinámica de Europa y una de las más sólidas del mundo desarrollado".

etiquetas: economía , españa , vivienda , inmigración
9 comentarios
Khadagar #2
Malas noticias para los patriotas de pulserita. :roll:

Top_Banana #3
Imagínate ser español, muy español, de pulserita y preferir que esto no fuera así.

Connect #8
Esto de que se facilita la entrada de inmigrantes para trabajar no es verdad. Si no se tiene familiares ni arraigo en España, deben esperar dos años para obtener ese arraigo. Dos años en que esta gente debe o bien trabajar en negro o decidarse a trapichear como pueden.

Luego una vez pasan esos dos años, la oficina de extranjería puede tardar hasta tres meses., Y muchas veces los tardan. Entonces se les da un NIE que no da permiso de trabajo. Para eso, muchos/as antes deben hacer un…   » ver todo el comentario

#4 Beltza01
Menos mal, pensaba que la gente no tenía para pagar una casa y para comer decentemente. Equivocado estaba.

ChatGPT #5
#4 ha dicho España, no los españoles

plutanasio #1

vviccio #6
Esto solo puede significar que la burbuja está a punto de estallar.

hijolagranputa #7
¿Cómo tiene que ser un partido político para desear lo mejor para españa pero cuando otro lo consigue le sienta tan mal que su reacción es atacar a quien lo ha hecho?

Eso tiene un nombre, y desde luego que no es ni patriota sino traidor.

Arzak_ #9
Esfínteres dilatados por la pandemia de hemorroides, lo siento Hemoal forte ha agotado su stock. A apechugar con rencor y desolación. 8-D


