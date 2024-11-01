España grava la vivienda cinco veces más que la media europea: el dilema de los más de 50.000 millones en impuestos

La vivienda se ha convertido en uno de los temas centrales del debate social y político en España. Mientras los precios no dejan de subir, el acceso a un hogar se complica para familias y jóvenes. Sin embargo, más allá de la especulación inmobiliaria o de la escasez de oferta, hay un factor clave que explica parte del problema: la elevada fiscalidad que pesa sobre el sector. Según datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el Estado recaudó en 2024 más de 50.000 millones de euros en impuestos asociados a la vivienda...