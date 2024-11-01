edición general
España grava la vivienda cinco veces más que la media europea: el dilema de los más de 50.000 millones en impuestos

La vivienda se ha convertido en uno de los temas centrales del debate social y político en España. Mientras los precios no dejan de subir, el acceso a un hogar se complica para familias y jóvenes. Sin embargo, más allá de la especulación inmobiliaria o de la escasez de oferta, hay un factor clave que explica parte del problema: la elevada fiscalidad que pesa sobre el sector. Según datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el Estado recaudó en 2024 más de 50.000 millones de euros en impuestos asociados a la vivienda...

cosmonauta
De siempre. El estado es la principal inmobiliaria del país.

Antes se compensaba con la desgravación en IRPF. Te devolvían poco a poco lo que te habían cobrado al principio y te quedabas contento pero ahora, ni eso
HeilHynkel
Unos payasos libertarras vendidos a los oligarcas constructores quieren convencer al fatxapobre de que si quitan el IVA a la vivienda los oligarcas no iban a subir el precio automáticamente en la misma cantidad. Y pa engañar más, meten hasta las licencias de obras si haces reformas.

Ya se vio con la bajada del IVA a los alimentos.
reithor
En 2013 se quitó la desgravación por amortizar a las hipotecas futuras, las anteriores siguen teniendo derecho a desgravarse a día de hoy. Otra aportación de Montoro al bienestar social de sus amigos, los que podían comprar entre el estallido de la crisis económica y dicha fecha.
Feindesland
Lo único que puede hacer bajar los precios es el aumento de la oferta o la disminución de la demanda. No hay otra.
Lo de los impuestos es irrelevante.
