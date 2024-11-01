edición general
España, entre los países con más mortalidad del mundo por selfies

Un reciente estudio de The Barber Law Firm ha creado la lista de países donde los selfies son más peligrosos. España se cuela entre los 10 primeros. La buena noticia es que ocupa el puesto número 9 con un total de 13 accidentes.

MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#3 Australia tiene la mitad de población de España, pero la fama de peligrosa le viene por algo. :-O
1 K 25
skaworld #11 skaworld
#10 boh luego les envias un conejo y les folla el continente, lo q pasa es q son unos lloricas
0 K 12
#7 _2828
#3 En muertos por número de turistas seguro que estamos bastante por debajo
1 K 18
skaworld #8 skaworld
#7 Siempre hay lugar para la mejora, hay q invertir en balcones más cercanos a abrevaderos
0 K 12
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Se juntan las autofotos con los balcones...
0 K 13
skaworld #3 skaworld *
#1 "En cualquier caso, una cifra muy alejada de lo que ocurre en India que tiene el dudoso mérito de liderar con claridad este ranking. Entre 2014 y 2025 se produjeron 271 accidentes relacionados con la toma de un autorretrato y provocaron 214 muertos.

En segundo lugar aunque lejos de esta cifra está Estados Unidos, con 37 muertos en 45 incidentes registrados durante este mismo periodo de tiempo. Rusia con 18 víctimas mortales, Pakistan con 16 y Australia con otros 13 completan el top 5 de este lamentable ranking."


Joder pero por muertos por poblacion estamos ahi ahi compitiendo contra paises mucho mas grandes que nosotros, es pa estar bien orgullosos
0 K 12
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Me gustaría saber cuantos son turistas ingleses.

Sin ese dato, no puedo opinar si es positivo o negativo.
0 K 12
#4 ombresaco
Estaría bien conocer la nacionalidad de los accidentados. También es lógico que cuanto mas turismo, mas selfies y mas accidentes por lo mismo.
0 K 11
perrico #12 perrico
El EEUU no son más porque muchos han muerto antes en un tiroteo.
0 K 11
antesdarle #13 antesdarle
La estupidez siempre se abre camino :troll:
0 K 10
Andreham #2 Andreham
¿Los datos tienen en cuenta nacionalidad o lugar del suceso?

Me autorespondo: tiene en cuenta el lugar del suceso.

The top 10 most dangerous countries for taking selfies

1. India (271 incidents)
2. United States (45 incidents)
3. Russia (19 incidents)
4. Pakistan (16 incidents)
5. Australia (15 incidents)
6. Indonesia (14 incidents)
7. Kenya (13 incidents)
8. United Kingdom (13 incidents)
9. Spain (13 incidents)
10. Brazil (13 incidents)

Y por cierto, España está la novena porque patata, porque los puestos 7 a 10 están empatados lol
0 K 8
#9 Review
No fijarte donde vas haciéndonte un selfie en un país donde pueden tener montado un barrio rozando las vías del tren ...
0 K 6
#6 Apacible
La buena noticia es que ocupa el puesto número 9 con un total de 13 accidentes, aunque no queda claro si provocaron muertes o simplemente heridos.

No aclara si fueron mortales. De todas formas apostaría que los accidentes de toda clase por selfie son muchos más.
1 K -10

