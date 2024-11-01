España, entre los países con más mortalidad del mundo por selfies

Un reciente estudio de The Barber Law Firm ha creado la lista de países donde los selfies son más peligrosos. España se cuela entre los 10 primeros. La buena noticia es que ocupa el puesto número 9 con un total de 13 accidentes.
En segundo lugar aunque lejos de esta cifra está Estados Unidos, con 37 muertos en 45 incidentes registrados durante este mismo periodo de tiempo. Rusia con 18 víctimas mortales, Pakistan con 16 y Australia con otros 13 completan el top 5 de este lamentable ranking."
Joder pero por muertos por poblacion estamos ahi ahi compitiendo contra paises mucho mas grandes que nosotros, es pa estar bien orgullosos
Sin ese dato, no puedo opinar si es positivo o negativo.
Me autorespondo: tiene en cuenta el lugar del suceso.
The top 10 most dangerous countries for taking selfies
1. India (271 incidents)
2. United States (45 incidents)
3. Russia (19 incidents)
4. Pakistan (16 incidents)
5. Australia (15 incidents)
6. Indonesia (14 incidents)
7. Kenya (13 incidents)
8. United Kingdom (13 incidents)
9. Spain (13 incidents)
10. Brazil (13 incidents)
Y por cierto, España está la novena porque patata, porque los puestos 7 a 10 están empatados lol
No aclara si fueron mortales. De todas formas apostaría que los accidentes de toda clase por selfie son muchos más.