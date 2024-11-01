España (des)protegida: bienvenidos al paraíso del ladrillo ilegal

España es un alumno aventajado de Europa construyendo sobre zonas protegidas porque la maraña legal y judicial se ha convertido en un férreo escudo protector de lo ilegal. Se ha ido tejiendo con mimo desde los procesos de los boletines oficiales, los repartos de competencias y la burocracia hasta la obligación de indemnizar a los terceros de buena fe que compran en teoría sin saber que algo es ilegal. En plena debacle tras la burbuja, vino a unirse desde 2015 la obligación a los ayuntamientos de tener fondos para indemnizar antes de iniciar