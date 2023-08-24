España defiende prohibir la venta de coches de combustión en 2035 con un mercado eléctrico del 8%

El Gobierno ha firmado junto a Francia una carta para mantener sin cambios el calendario europeo hacia el vehículo de cero emisiones. Sin embargo, España es el cuarto país con menos eléctricos en ventas en 2025 y uno de los que más depende industrialmente de producir motores tradicionales.
"España es el país con parque automovilístico más antiguo de la EU"
La media de nuestros vehículos circulando por las carreteras es de 35 años.
Ni Rappel va a poder con esta premonición.
Si se puede. Si se puede, si se puede,....
De chill{cool}
No sabía que el CSN hiciera informes de una central de ciclo combinado
Supuestamente es una versión no confidencial anonimizada, pero se les olvidó tachar en negro en una página. Si buscas por Arcos 1 lo encuentras (en las pág 21 y 22 aparece censurado)
Aparece la térmica de carbón Campo de Gibraltar, que estuvo programada y la tarde anterior tuvo un incendio, no estando operativa hasta el día 30.
Y en sustitución continuó la de Huelva de 0h a 2 y de 8 a 9:00.
La de Arcos aparece en la página 121 analizando el evento del día 24 a las 6 de la tarde.
Ahora piensa en un parque móvil enteramente eléctrico y me explicas por qué jamás, y digo jamás, debe volver darse un cero eléctrico en esas circunstancias.
El paio que va a su pueblo es lo de menos. Piensa en servicios de urgencias de todo tipo.
No te flipes, anda.
Creo que el mayor problema está tanto en la falta de puntos de carga en las ciudades-colmena como en la desinformación que hay respecto al VE. Yo conduzco uno desde hace 2 años, llevo 40.000km y solamente el primer fin de semana de uso tuve problemas para cargar, pero fue por un problema en el conector de mi coche (en el concesionario se dejaron una goma metida dentro que impedía conectar los… » ver todo el comentario
La realidad es esta, habia zonas con sólo el 3% de potencia estable programa, y en esas es donde se inicia el apagón
Ignoro si hay en construccion volantes de inercia, centrales hidraulicas, baterias o lo que sea que eviten que pueda pasar.
Pero no se dieron cuenta que tampoco funcionaron las gasolineras.
Creo que para pasar a eléctrico se debería hacer cosas similares. Subir más el precio del combustible, que la electricidad sea mucho más barata o incluso gratis para recargas, eliminación de gasolineras a base de prohibir servicios añadidos como supermercados, no aprobar nuevas, y eliminar a cero los impuestos… » ver todo el comentario
Si el 65% del precio de las gasolinas son impuestos.
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2023-08-24/el-mundo-ceba-la-crisis-c
En Venezuela si está subvencionada y en otros países casi gratis.
Pero no las gasolinas.
Las industrias que usan gas si tienen ayudas, y las de cogeneración con gas o gasoil
Que es de lo que estamos hablando.
Aquí los fríen a impuestos
Mientras en la Europa de los falsos comunistas pagafantas y los fachas de banderitas nos comen la tortilla los que realmente están en la guerra comercial en la que estamos.
Somos los tontos útiles que pagamos los desmanes de los tiburones.
Porque una tarjeta de plástico cuesta lo mismo que un coche eléctrico con 600 Km de autonomía.
En serio, estás de coña, no???
Prefiero pensar bien de ti, y no cosas peores
Qué suerte, seguro que la industria está encantada
Vete por allí a explicarles la posición del gobierno
Se puede ser
retrasado
La UE primero lo prohíbe. Luego dice que sí.
Ahora "Hespaña" que no.
Puede ser precipitado y se va a llevar por delante muchos puestos de trabajo pero a la larga será positivo.