España defiende prohibir la venta de coches de combustión en 2035 con un mercado eléctrico del 8%

El Gobierno ha firmado junto a Francia una carta para mantener sin cambios el calendario europeo hacia el vehículo de cero emisiones. Sin embargo, España es el cuarto país con menos eléctricos en ventas en 2025 y uno de los que más depende industrialmente de producir motores tradicionales.

bigmat #6 bigmat
Tengo titular para una noticia del 2050.
"España es el país con parque automovilístico más antiguo de la EU"
La media de nuestros vehículos circulando por las carreteras es de 35 años.


Ni Rappel va a poder con esta premonición.
#14 AntonioWarrior
#6 bueno actualmente es de 14,5 años, no aunque no vendiéramos ni un coche en 20 años llegaríamos a esa media de 35 años
#17 EISev
#14 sí se puede, importando coches viejos de otros países que se pasen al eléctrico
bigmat #33 bigmat
#14 conoces los coches de Cuba???? esos últimos modelos.....jajajajaja.
Si se puede. Si se puede, si se puede,....

De chill{cool} :-D 8-D :-D xD xD xD
#60 Abril_2025
#6 Exprimir los recursos fabricados al máximo es lo más ecológico.
jonolulu #35 jonolulu
#28 Precisamente el informe del CSN cita Arcos I (Cádiz) como la central que tenía estar acoplada y no lo estuvo
#44 El_dinero_no_es_de_nadie
#35 Pásame ese informe, porque el del gobierno de España no dice eso ni el de Entso-E.
No sabía que el CSN hiciera informes de una central de ciclo combinado
jonolulu #52 jonolulu *
#44 Consejo de Seguridad Nacional

www.ocu.org/-/media/ocu/resources/company information/movilizate/el-in

Supuestamente es una versión no confidencial anonimizada, pero se les olvidó tachar en negro en una página. Si buscas por Arcos 1 lo encuentras (en las pág 21 y 22 aparece censurado)
#71 El_dinero_no_es_de_nadie
#52 Revisado de la página 20 a 23 y en ningún momento dice que Arcos I tenía estar acoplada y no lo estuvo.

Aparece la térmica de carbón Campo de Gibraltar, que estuvo programada y la tarde anterior tuvo un incendio, no estando operativa hasta el día 30.
Y en sustitución continuó la de Huelva de 0h a 2 y de 8 a 9:00.

La de Arcos aparece en la página 121 analizando el evento del día 24 a las 6 de la tarde.
Pertinax #2 Pertinax *
Antes de ello habrá que solucionar lo del riesgo de apagones. Digo yo.
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
#2 Pero que mierda de apagones, si está casi demostrado que las localizaciones a las que les tocaba hacer inercia se borraron
Pertinax #11 Pertinax *
#8 No sé quién fue el culpable. Tan solo digo que antes habrá que solucionar ese tema. Porque quedarte tirado en la estepa castellana en invierno durante 24 horas con tu eléctrico descargado no me suena a plato de buen gusto. ¿Cómo va eso de la solución?
#12 tyrrelco
#11 Tas pasado un poco, no crees? xD
Pertinax #13 Pertinax
#12 ¿Te parece?
#16 tyrrelco
#13 24 horas tirado en la estepa castellana ...a quién no le ha pasado cuándo ha pinchado una rueda. Nooo, todo bien
Pertinax #18 Pertinax *
#16 No, a nadie le ha pasado. Jamás. Y por quedarse sin combustible, tampoco.

Ahora piensa en un parque móvil enteramente eléctrico y me explicas por qué jamás, y digo jamás, debe volver darse un cero eléctrico en esas circunstancias.

El paio que va a su pueblo es lo de menos. Piensa en servicios de urgencias de todo tipo.
#23 tyrrelco
#18 15 de cada 20 pinchazos se quedan tirados durante 24 horas, al menos, en las estepas de Castilla según el RACE, en los últimos 20 años.
Pertinax #25 Pertinax *
#23 Mira, como los dentistas.
No te flipes, anda.
#27 tyrrelco *
#25 En verdad me he equivocado, son 25 millones los que se quedan tirados cada día en las estepas de Castilla durante 24 horas . Que digo 25M, 25000M
Pertinax #30 Pertinax
#27 Me pregunto si realmente estás entendiendo lo que intento decir.
#39 tyrrelco
#30 Yo me pregunto si entiendes mi primera crítica.
Pertinax #40 Pertinax
#39 Sinceramente, no.
#46 tyrrelco
#40 Ya.
Pertinax #49 Pertinax *
#46 Pues explícamela, porque tu primera crítica es la de #12 y resulta bastante críptica para cualquiera. Y la siguiente en #23 no te ayuda a aclararte.
yonky_numerotrece #70 yonky_numerotrece
#12 Eso ya ocurrió en semana santa hace unos años...se venden muchos coches eléctricos y hay pocos sitios para recargar las baterías...
shinjikari #29 shinjikari
#11 Grúas existen.
DarthAcan #48 DarthAcan
#29 Si las grúas son eléctricas quizás se encuentren con el mismo problema. En cualquier caso, en caso de apagón los teléfonos tampoco funcionan y no puedes llamar a la grúa.
#61 tyrrelco
#48 Que el teléfono se apague es por culpa de que no van a gasolina.
Narmer #57 Narmer
#11 Tengo casi 45 años y el apagón de hace unos meses es el único que recuerdo de semejante magnitud.

Creo que el mayor problema está tanto en la falta de puntos de carga en las ciudades-colmena como en la desinformación que hay respecto al VE. Yo conduzco uno desde hace 2 años, llevo 40.000km y solamente el primer fin de semana de uso tuve problemas para cargar, pero fue por un problema en el conector de mi coche (en el concesionario se dejaron una goma metida dentro que impedía conectar los…   » ver todo el comentario
Pertinax #58 Pertinax *
#57 No soy antieléctrico, tan solo expongo casuística reciente, que dado el caso del titular no debería volver a suceder.
#28 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 No te inventes cosas que el informe de ENTSO-E no dice nada de eso. La única que dice algo parecido a eso es Beatriz Corredor para salvar el culo a REE.

La realidad es esta, habia zonas con sólo el 3% de potencia estable programa, y en esas es donde se inicia el apagón  media
insulabarataria #20 insulabarataria
#2 a ver, que ha habido un apagón general desde que tengo memoria, y mi memoria llega hasta los billetes de 500 ptas. ¿Que puede pasar otra vez? Claro, pero no es algo que suceda ni cada año, ni cada lustro, ni siquiera cada década. Y tampoco es algo que se prevea que vaya a empezar a suceder de nuevo.
#31 Aitr
#20 Desde la ignorancia. Puede que haya habido solo un apagón porque ha sido el primer apagón. Las condiciones hasta ahora no se daban. Por que no se prevee que pueda volver a suceder? Han cambiado algo realmente desde entonces?
insulabarataria #38 insulabarataria
#31 las condiciones son las mismas y la red eléctrica está pensada para que estás cosas no sucedan. ¿Ha sucedido de nuevo? ¿Ha habido grandes cambios en la generación/consumo/infraestructura? No. Y estoy totalmente seguro que se han vuelto a dar las mismas condiciones que cuando sucedió el apagón, y han funcionado los mecanismos previstos para que no pase nada.
#55 Aitr
#38 Vale, entiendo que estamos parecido a cuando sucedió el apagón pero deseamos muy fuerte que no vuelva a pasar. La idea es ir cerrando centrales que tiene una gran inercia para estabilizar redes, aumentar renovables y cruzar los dedos esperando que todo salga bien?
Ignoro si hay en construccion volantes de inercia, centrales hidraulicas, baterias o lo que sea que eviten que pueda pasar.
shinjikari #32 shinjikari
#2 Lo curioso es que en unos años, si se produce otro apagón, quizás los mejor preparados van a ser precisamente los que tienen almacenados 50kwh en el coche, y no los pobres pringados que vamos a pata.
Xuanin71 #66 Xuanin71
#2 si eso me decían . A mí los dueños de gasolinas. Entre risas.( Mis dos coches son eléctricos)
Pero no se dieron cuenta que tampoco funcionaron las gasolineras.
Pertinax #73 Pertinax
#66 Precisamente por lo cual las gasolineras están instalando grupos electrógenos desde entonces.
Connect #10 Connect *
Los bancos fueron más listos. Para obligar a que la gente usara la tarjeta, eliminaron cajeros, han reducido horarios en ventanilla y eliminaron costes por tarjeta (al menos yo no pago).

Creo que para pasar a eléctrico se debería hacer cosas similares. Subir más el precio del combustible, que la electricidad sea mucho más barata o incluso gratis para recargas, eliminación de gasolineras a base de prohibir servicios añadidos como supermercados, no aprobar nuevas, y eliminar a cero los impuestos…   » ver todo el comentario
#15 tyrrelco
#10 Con quitar la subvención a los combustibles fósiles valdría.
#22 El_dinero_no_es_de_nadie
#15 ¿Que subvención tienen los combustibles fósiles?
Si el 65% del precio de las gasolinas son impuestos.
#36 El_dinero_no_es_de_nadie
#26 Eso es en otros países, aquí no hay subvenciones sino impuestos.

En Venezuela si está subvencionada y en otros países casi gratis.
#42 tyrrelco
#36 lee el artículo, menciona a España de forma específica ...11500M na menos
#54 El_dinero_no_es_de_nadie
#42 Al final del artículo te específica que el gran perceptor de esos fondos son los consumidores de gas natural en España. Le siguieron las ayudas que reciben las eléctricas y los productores de carbón.

Pero no las gasolinas.
Las industrias que usan gas si tienen ayudas, y las de cogeneración con gas o gasoil
#59 tyrrelco
#54 También dice eso: "Los expertos de este organismo tienen en cuenta las ayudas explícitas (vinculadas a lo que reciben los productores y los consumidores de estos combustibles) y las implícitas (relacionadas con los costes ambientales y sanitarios indirectos y los ingresos fiscales que el Estado deja de ingresar con las deducciones). Teniendo en cuenta esas dos variables, el FMI llega hasta esa cantidad de siete billones de dólares, unos 6,5 billones de euros, en 2022. Las subvenciones…   » ver todo el comentario
#72 El_dinero_no_es_de_nadie
#59 Todo lo que dices es correcto, pero en España los combustibles para automóviles no están subvencionados sino cargados de impuestos.

Que es de lo que estamos hablando.
RegiVengalil #51 RegiVengalil
#26 será en países como Rusia o Qatar

Aquí los fríen a impuestos
RegiVengalil #50 RegiVengalil
#15 que subvención, si un litro de gasolina tiene impuestos para aburrir???
desastrecolosal #45 desastrecolosal
#10 Ya puestos a quitar y poner dinerillos.. propongo aranceles a automoviles eléctricos de paises contaminantes como China y EEUU, subvenciones a industria automovilística europea y fomentar el mercado interno, defensa sin miramientos de Ucrania para aprovechar sus tierras raras, etc etc..

Mientras en la Europa de los falsos comunistas pagafantas y los fachas de banderitas nos comen la tortilla los que realmente están en la guerra comercial en la que estamos.

Somos los tontos útiles que pagamos los desmanes de los tiburones.
Mildranx #53 Mildranx
#45 Claro aranceles, como no se le había ocurrido eso antes a nadie, y cuando esos países contesten con aranceles a tus productos, enhorabuena has empobrecido a tu población.
desastrecolosal #56 desastrecolosal
#53 ¿Aún no te has enterado que estamos en una época de economía de guerra? :palm:
RegiVengalil #47 RegiVengalil
#10 Creo que para pasar a eléctrico se debería hacer cosas similares.

Porque una tarjeta de plástico cuesta lo mismo que un coche eléctrico con 600 Km de autonomía.

En serio, estás de coña, no???

Prefiero pensar bien de ti, y no cosas peores :palm:
Connect #65 Connect
#47 No entiendes nada y te burlas. Alucinante. Comparar una tarjeta con un coche ¿en serio esa es la conclusión que has sacado? Pues yo si que tengo que pensar mal de ti....
#3 AntonioWarrior
Dejar de vender coches nuevos no quiere decir que no se permita durante los años necesarios el mercado de segunda mano o la venta de combustibles. En el intermedio se dejarían también los híbridos o cambiarían a más capacidad eléctrica. En 25 años la mayoría ya serán eléctricos puros.
RegiVengalil #37 RegiVengalil *
#3 no quiere decir que no se permita durante los años necesarios el mercado de segunda mano o la venta de combustibles.

Qué suerte, seguro que la industria está encantada xD xD xD xD

Vete por allí a explicarles la posición del gobierno :palm:
RegiVengalil #1 RegiVengalil *
Venga, me voy a tirar a la piscina:

Se puede ser retrasado

:palm: :palm: :palm: :palm:
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#1 Tírate a la piscina y supera el récord de apnea yo te apoyo
#62 doppel
#1 españa va como un cohete, los españoles como una bicicleta...
#69 Pixmac
¡Que así sea! ¡No más venta de gaseadores desde 2035! Ahora tendrán una cuota en ventas del 8% pero en 2035 podría ser del 100%. Lo que hay que hacer es mejorar la red de carga en ciudades. No hace falta que sea de carga ultrarápida, que los coches aparcados no necesitan cargar en 10 minutos.
bronco1890 #24 bronco1890
Es muy fácil proponer leyes para dentro de 10 años sabiendo que en cualquier momento puedes cambiar de opinión.
#34 SantanaS
Mi próximo coche será 100% eléctrico. Así que los fabricantes europeos tienen 4 o 5 años para ponerse las pilas, valga la redundancia.
#63 Abril_2025
#34 El gobierno puede prometer lo que quiera en 2035, que estarán otros. Del partido que sean, pero otros.
#5 anamabel
Veo un auge indiscutible del mercado de motocicletas. Los chinos se van a forrar.
Mikhail #41 Mikhail
#5 Mientras sean eléctricas, todo correcto.
rob #7 rob
Joder...
La UE primero lo prohíbe. Luego dice que sí.
Ahora "Hespaña" que no.
plutanasio #21 plutanasio
Mi próximo coche será un Toyota Land Cruiser, espero que le queden unos cuántos años al que tengo ahora. La Bandit no me la quita nadie, que va fina como un misil.
Joker_2O #43 Joker_2O
Dejar de gastar miles de millones en combustibles fósiles es una buena noticia para España y el resto de Europa.
Puede ser precipitado y se va a llevar por delante muchos puestos de trabajo pero a la larga será positivo.
Ratef #68 Ratef
#43 Los híbridos también son de combustión.
#64 Tensk
Somos gilipollas, tenemos un gobierno de postureo.
Ratef #67 Ratef
Digo yo que los suvs híbridos de combustión también los prohibirán no? 7 litros de gasofa/100km no suena muy ecológico. Y no hablo de los de alta cilindrada.
Don_Pixote #9 Don_Pixote
A los polígonos en patinete
#19 EISev
#9 yo en moto de 125 que llego antes que en coche eléctrico y me cuesta menos al km
