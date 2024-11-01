España bate récords turísticos en 2025, pero las ganancias no llegan a todos

España vuelve a encabezar las estadísticas del turismo mundial. Las cifras 2025 consolidan al país como uno de los destinos más visitados del planeta, con récords en llegadas internacionales y gasto total. Sin embargo, el análisis detallado muestra una paradoja: más turistas no siempre significan más riqueza para la economía local. Mientras algunas regiones como Canarias y Andalucía celebran subidas históricas de ingresos, en Baleares y otras zonas costeras los restauradores y pequeños comercios denuncian caídas de facturación de hasta el 30%.