edición general
2 meneos
9 clics
España bate récords turísticos en 2025, pero las ganancias no llegan a todos

España bate récords turísticos en 2025, pero las ganancias no llegan a todos

España vuelve a encabezar las estadísticas del turismo mundial. Las cifras 2025 consolidan al país como uno de los destinos más visitados del planeta, con récords en llegadas internacionales y gasto total. Sin embargo, el análisis detallado muestra una paradoja: más turistas no siempre significan más riqueza para la economía local. Mientras algunas regiones como Canarias y Andalucía celebran subidas históricas de ingresos, en Baleares y otras zonas costeras los restauradores y pequeños comercios denuncian caídas de facturación de hasta el 30%.

| etiquetas: españa , turismo , estadísticas , facturación menor , baleares , viajes
2 0 1 K 17 actualidad
4 comentarios
2 0 1 K 17 actualidad
Priorat #1 Priorat
Canarias está muy bien, puedes encontrar precios muy razonables en muchas cosas aun, pero Baleares que se jodan. No se que pretenden. Los precios son estratosféricos y están al alcance de pocos. Entonces no pueden pretender con precios al alcance de pocos vender a todos.

Nota, pongo ticket de una comida para 3 personas en Tenerife, este año, frente a la playa. Y frente es literal. Total unos muy razonables (yo diría que incluso hasta demasiado barato): 39,40€ los tres.  media
0 K 12
#3 Icelandpeople
#1 Hombre, comiendo un filete entre tres, ya es razonable, sí.
0 K 20
Luca7 #4 Luca7
#1 tengo amigos que llevan lo de ese menú entre una de sus muelas.
0 K 6
#2 Barriales
Las ganancias las tienen los de siempre y los padecimientos, también.
0 K 7

menéame