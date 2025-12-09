España aumentó presión fiscal el doble que la OCDE desde 2010

Según el documento, nuestro país ha aumentado la presión fiscal -por tasas, impuestos y cotizaciones sociales- el doble que la media de la OCDE, entre 2010 y 2024. La presión fiscal en España ha aumentado en 5,53 puntos porcentuales, en los últimos 14 años, hasta el 36,7% del producto interior bruto, mientras que el crecimiento medio entre los países de la OCDE ha crecido en 2,54 puntos porcentuales, hasta el 34,1%.