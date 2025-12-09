edición general
España aumentó presión fiscal el doble que la OCDE desde 2010

Según el documento, nuestro país ha aumentado la presión fiscal -por tasas, impuestos y cotizaciones sociales- el doble que la media de la OCDE, entre 2010 y 2024. La presión fiscal en España ha aumentado en 5,53 puntos porcentuales, en los últimos 14 años, hasta el 36,7% del producto interior bruto, mientras que el crecimiento medio entre los países de la OCDE ha crecido en 2,54 puntos porcentuales, hasta el 34,1%.

Torrezzno
Que los impuestos no paran de subir, ya sea por la creacion de nuevos impuestos o por el efecto de la inflación es obvio. ¿Por qué sino ahora quieren anular la bajada del IVA a los alimentos basicos?

Lo más plausible es que esto esté medido al dedillo. Que no hay ni un duro en la hucha.
tierramar
Gran parte por y para el rearme, para los corruptos,...La corrupción nos cuesta hasta 90.000 millones al año según otros análisis: alrededor del 8 % del PIB.
Equivalente a 1.200 euros por ciudadano y año.
tierramar
Gran parte por y para el rearme, para los corruptos,...La corrupción nos cuesta hasta 90.000 millones al año según otros análisis: alrededor del 8 % del PIB. Equivalente a 1.200 euros por ciudadano y año. www.meneame.net/m/actualidad/espana-vive-estado-corrupcion-estructural
En los países donde los ciudadanos reciben las prestaciones correspondientes a los impuestos que pagan, la población paga los impuestos sin resistencias, Pero en un pais como España, con un alto nivel de corrupción e incompetencia de la clase política, que en lugar de usar nuestros impuestos para darnos servicios adecuados lo que hacen son negocios con nuestros impuestos; la sensación es de ser robados o estafados, y eso no le gusta a nadie
ChatGPT
Eso es porque es muy baja todavía!!! :troll:
RegiVengalil
#1 Para los que no saben distinguir entre presión fiscal y nivel de impuestos: se puede tener mismos o mayores impuestos y menor presión fiscal si eres pobre como las ratas y te comparas con los ricos:

.  media
