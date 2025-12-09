España aumentó presión fiscal el doble que la OCDE desde 2010

Según el documento, nuestro país ha aumentado la presión fiscal -por tasas, impuestos y cotizaciones sociales- el doble que la media de la OCDE, entre 2010 y 2024. La presión fiscal en España ha aumentado en 5,53 puntos porcentuales, en los últimos 14 años, hasta el 36,7% del producto interior bruto, mientras que el crecimiento medio entre los países de la OCDE ha crecido en 2,54 puntos porcentuales, hasta el 34,1%.
Lo más plausible es que esto esté medido al dedillo. Que no hay ni un duro en la hucha.
Equivalente a 1.200 euros por ciudadano y año.
En los países donde los ciudadanos reciben las prestaciones correspondientes a los impuestos que pagan, la población paga los impuestos sin resistencias, Pero en un pais como España, con un alto nivel de corrupción e incompetencia de la clase política, que en lugar de usar nuestros impuestos para darnos servicios adecuados lo que hacen son negocios con nuestros impuestos; la sensación es de ser robados o estafados, y eso no le gusta a nadie
