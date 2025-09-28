edición general
España se arrima al comercio militar con Turquía mientras se aleja de Israel

La historia es dinámica. Los enemigos de ayer pueden convertirse con el paso del tiempo en amigos o socios de conveniencia. Esto último es lo que está pasando entre España y Turquía. El comercio militar entre ambos países va en aumento según ha podido constatar La Vanguardia recopilando datos recientes de la industria de la defensa, sector que se halla en un momento de cambio y agitación en toda Europa. España se está arrimando a Turquía, mientras se aleja de Israel, si bien “España no va a poder substituir a Israel por Turquía”.

