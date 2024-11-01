España anuncia ayudas al alquiler con opción a compra para jóvenes, pero la escasez de vivienda protegida limita su impacto

El Gobierno quiere impulsar el alquiler con opción a compra para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, ofreciendo hasta 30.000€ de ayuda para pisos protegidos. Sin embargo, los datos oficiales revelan que apenas hay oferta: en la última década solo se han terminado 2.300 VPO en ese régimen, concentradas en siete comunidades autónomas. Expertos dudan del impacto de la medida si no se construye mucho más vivienda protegida, aunque el Plan Estatal de Vivienda prevé priorizar la oferta en los próximos años. ¿Será suficiente?
Puñetera realidad es que en 1994 con 39.5 millones de habitantes se construyeron 122.000VPO, hoy con 49 millones se construyen 12.000.
Construir vivienda en Barcelona ya es inviable: está estancada entre el mar y la montaña y otras poblaciones...
Construir vivienda en Madrid y alrededores va a empeorar todo: mas saturacion de trafico, transporte publico, servicios, etc...
Construir en Soria o Zamora no sale rentable porque no da garantias de que se venda: hay casas vacias… » ver todo el comentario