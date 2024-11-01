edición general
España anuncia ayudas al alquiler con opción a compra para jóvenes, pero la escasez de vivienda protegida limita su impacto

El Gobierno quiere impulsar el alquiler con opción a compra para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, ofreciendo hasta 30.000€ de ayuda para pisos protegidos. Sin embargo, los datos oficiales revelan que apenas hay oferta: en la última década solo se han terminado 2.300 VPO en ese régimen, concentradas en siete comunidades autónomas. Expertos dudan del impacto de la medida si no se construye mucho más vivienda protegida, aunque el Plan Estatal de Vivienda prevé priorizar la oferta en los próximos años. ¿Será suficiente?

#5 roca
Las VPOS tendrían que ser siempre del gobierno
3 K 38
Findeton #3 Findeton
#2 Sólo las condiciones en A ya dan pérdidas, con las B ya es inabarcable supongo.
1 K 19
Findeton #1 Findeton
Hay MUCHO suelo para VPOs. Pero no se construye porque construir esas viviendas da pérdidas. Las condiciones que ponen los hay-untamientos son tales que la constructora perdería dinero.
1 K 19
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 las condiciones que ponen en A… y en B
0 K 10
TipejoGuti #4 TipejoGuti
Entre los supuestos de liberales (Rallo) pidiendo más construcción, no más VPO y los supuestos izquierdistas (Garzón) pidiendo que no se construya pero que se repartan las que hay...la gente se queda en la calle.
Puñetera realidad es que en 1994 con 39.5 millones de habitantes se construyeron 122.000VPO, hoy con 49 millones se construyen 12.000.
1 K 17
#7 MetalAgm
#4 Y en 1994 eran 39,5 millones de habitantes mucho mas distribuidos por España que ahora con 49 millones mucho mas concentrados en grandes mega urbes...

Construir vivienda en Barcelona ya es inviable: está estancada entre el mar y la montaña y otras poblaciones...
Construir vivienda en Madrid y alrededores va a empeorar todo: mas saturacion de trafico, transporte publico, servicios, etc...
Construir en Soria o Zamora no sale rentable porque no da garantias de que se venda: hay casas vacias…   » ver todo el comentario
0 K 13
Dene #6 Dene
Todo lo que sea ayuda directa acabará siendo subida directa de precio.. es que no espabilamos?
0 K 12

