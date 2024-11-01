España anuncia ayudas al alquiler con opción a compra para jóvenes, pero la escasez de vivienda protegida limita su impacto

El Gobierno quiere impulsar el alquiler con opción a compra para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, ofreciendo hasta 30.000€ de ayuda para pisos protegidos. Sin embargo, los datos oficiales revelan que apenas hay oferta: en la última década solo se han terminado 2.300 VPO en ese régimen, concentradas en siete comunidades autónomas. Expertos dudan del impacto de la medida si no se construye mucho más vivienda protegida, aunque el Plan Estatal de Vivienda prevé priorizar la oferta en los próximos años. ¿Será suficiente?