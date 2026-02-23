España acumula 34.000 km de carreteras en mal estado tras años de falta de mantenimiento

El número de kilómetros de carreteras con baches, grietas y firme deteriorado ha pasado de 13.000 a 34.000 en los últimos años, según datos del sector. El déficit de inversión en conservación supera ya los 13.000 millones de euros.
Por cierto, antes de que el cuñado de turno os empiece a comer la cabeza. La responsabilidad de mantenimiento del gobierno solo es en autovía y nacionales, las comarcales, provinciales, y todo lo que no sea nacional, es responsabilidad de la comunidad autónoma.
Así que el 99% delas fotos y videos que os envíen para reforzar esta campaña, son responsabilidad de las autonomías y/o ayuntamientos.