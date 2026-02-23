edición general
España acumula 34.000 km de carreteras en mal estado tras años de falta de mantenimiento

España acumula 34.000 km de carreteras en mal estado tras años de falta de mantenimiento

El número de kilómetros de carreteras con baches, grietas y firme deteriorado ha pasado de 13.000 a 34.000 en los últimos años, según datos del sector. El déficit de inversión en conservación supera ya los 13.000 millones de euros.

hdblue #4 hdblue
Hostias que pesada la derecha con la campaña de las carreteras. De verdad, que ya oléis a cerrado cohone.

Por cierto, antes de que el cuñado de turno os empiece a comer la cabeza. La responsabilidad de mantenimiento del gobierno solo es en autovía y nacionales, las comarcales, provinciales, y todo lo que no sea nacional, es responsabilidad de la comunidad autónoma.
Así que el 99% delas fotos y videos que os envíen para reforzar esta campaña, son responsabilidad de las autonomías y/o ayuntamientos.
4
kukusu #12 kukusu
#4 sí, quieren mejores infraestructuras, y menos impuestos. :shit:
0
LázaroCodesal #14 LázaroCodesal
#4 Toca "burkas" y "baches"...., ya no toca "Begoño" ni el "Bro" del "Perro".....Berborrea de teletienda ideológica para la tercera edad.
0
#1 eipoc
El mismo modus operandi de siempre, deteriorar lo público para después privatizar.
3
ombresaco #8 ombresaco
#1 lo peor es que según la teoría original del liberalismo, las infraestructuras deberían ser de libre uso, no privatizar las infraestructuras
0
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Justo las que son competencia de las CCAA secuestradas por la derechusma.
3
#3 mam23
No se supone que el impuesto de la gasolina era para esto.
2
alpoza #11 alpoza
#3 hay que poner mas, que no da y ademas cada vez hay mas eléctricos... pongamos peajes a las autovías con la escusa del mantenimiento, luego ya veremos como gastamos la pasta.
0
MaRRaldo_1 #9 MaRRaldo_1
y los impuestos?
1
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Donde esta mi panoja? Hijos de puta
1
#13 Horkid
LA falta de mantenimiento de las infraestructuras es consecuencia de los 50 años de desgobierno del PPSOE, no se estropean en los ultimos años. El dinero se va en corrupción: ithy.com/article/listado-casos-corrupcion-psoe-pp-8jd544kj Listado Completo de Casos de Corrupción del PSOE y el PP
0
ombresaco #2 ombresaco
ponemos un cartel informativo, tapado por un seto, y cuando pase algo, la culpa será del conductor. No veo el problema.
0
Fumanchu #6 Fumanchu
Hace unos diez años fui a unas charlas sobre el futuro de la movilidad en España y hablaban de que el mantenimiento de las carreteras no se cubría, proponían que habría que poner un peaje por kilómetro recorrido lo cual en la charla fue recibido bastante mal, era la época final de Zapatero.
0
#7 Selection
No puede ser, si estamos gobernados por el gobierno más progresista de la historia.
0

