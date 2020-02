De eso está contento Josep Valtònyc

"Hoy hace 2 años que el supremo confirmó mi condena de 3,5 años de prisión, en régimen FIES y de dispersión aplicándome la ley antiterrorista por unas canciones de cuando tenía 18 años. Contento de haber marchado". Así se ha mostrado el rapero Josep Valtònyc en una fecha tan señalada. "Gracias a quién me ha dado apoyo en un momento u otro. No lo olvido", ha concluido. Parece que el músico no se arrepiente haber emprendido el camino del exilio.