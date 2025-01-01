edición general
El regalo fiscal de Mazón y Vox a las grandes fortunas para 2026: la mitad dejan de pagar impuesto de patrimonio

El PSPV reclamó un estudio de impacto económico del retoque fiscal aprobado con los presupuestos, que proyecta que, de haberse aplicado en el último año, habría librado a 13.000 contribuyentes con más de medio millón de euros de patrimonio, casi la mitad de los declarantes de este tributo, de pagar 61 millones. El Gobierno de Carlos Mazón realiza casi tantas rebajas como los grandes almacenes. Solo que el Ejecutivo del PP, con el apoyo de Vox, las concentra en los grandes patrimonios. El último regalo fiscal del presidente valenciano a las.....

| etiquetas: regalo fiscal mazon y vox , grandes fortunas , impuesto patrimonio
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Aprobados en primavera, y, aunque no verá la luz hasta el 2026, ya se puede anticipar cuál será su impacto: 61 millones de euros menos en la recaudación por la comunidad autonoma.
4 K 61
javibaz #3 javibaz
#2 que muy bien se podrían emplear en la lucha contra el fuego. :calzador:
1 K 22
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 O en paliar efectos de la Dana que todavia falta mucho por restaurar y indemnizar.
2 K 49
#5 laruladelnorte
“Con Mazón los ricos pagan menos y, en cambio, a las familias trabajadoras les va a resultar cada vez más difícil acceder a unos servicios públicos recortados y llegar a fin de mes”, recrimina el diputado.

Vamos a ver,todos sabemos para quien gobierna esta gente,sorpresa ninguna...
3 K 48
mis_cojones_33 #6 mis_cojones_33
#5 pero muchas de esas familias trabajadoras les seguirán votando.

Putos mermados mentales, que su mermadez pagarán otros.
3 K 53
makinavaja #7 makinavaja
#5 Exactamente, los valencianos ya son mayorcitos y ya conocen lo que hacen los que votan.. luego no quejarse de sus actos....
1 K 23
ipanies #1 ipanies
Los fachas y los delincuentes siempre apoyando a los más fuertes, es su asquerosa ideología.
1 K 19

