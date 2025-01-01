El regalo fiscal de Mazón y Vox a las grandes fortunas para 2026: la mitad dejan de pagar impuesto de patrimonio

El PSPV reclamó un estudio de impacto económico del retoque fiscal aprobado con los presupuestos, que proyecta que, de haberse aplicado en el último año, habría librado a 13.000 contribuyentes con más de medio millón de euros de patrimonio, casi la mitad de los declarantes de este tributo, de pagar 61 millones. El Gobierno de Carlos Mazón realiza casi tantas rebajas como los grandes almacenes. Solo que el Ejecutivo del PP, con el apoyo de Vox, las concentra en los grandes patrimonios. El último regalo fiscal del presidente valenciano a las.....