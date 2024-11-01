De eslogan a tendencia mundial: cómo MAGA inspira movimientos fuera de EEUU

El legado del trumpismo ha llegado a Londres este fin de semana, en la marcha convocada por el activista de extrema derecha Tommy Robinson, un mar de banderas británicas y gorras rojas mostraba el lema "Make England Great Again".
El sistema de desinformación que hay es algo muy estudiado, muy complejo y muy caro de implementar porque requiere muchos medios y muchos profesionales, gran parte de ellos de alta cualificación. No son cuatro idiotas improvisando, como pueda parecer por los mensajes subnormales que emiten.