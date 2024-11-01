Una esfinge romana resurge de la tierra de Caraca

Apareció en el sureste del cerro de la Virgen de la Muela, cerca del río Tajo, junto a la vía Complutum-Cartago Nova, envuelta en arena y en un nivel formado por materiales de derrumbe y relleno, lindando ya con los vestigios de una necrópolis visigoda de los siglos VI y VII. Este cementerio se ubica, de una manera nada casual ni inocente, en una de las áreas más sagradas de la ciudad de Caraca, una de las urbes romanas más importantes del interior de la meseta.